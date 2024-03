Senado: la oposición logró el quorum para tratar el mega DNU de Milei

Con 45 senadores presentes y 27 ausentes, se consiguió el quórum necesario para comenzar la sesión en la Cámara de Senadores y tratar, entre otras leyes, el mega DNU (70/23) de desregulación de la economía propuesto por el Gobierno de Javier Milei, en medio de una fuerte tensión con su vice, Victoria Villarruel.

La sesión arrancó a las 11.11 con senadores de todos los bloques sentados en sus bancas y con una vicepresidenta, quien enfrenta una fuerte crisis con Milei tras su decisión de aceptar el pedido de sesión especial impulsado por la oposición para discutir el DNU a sabiendas de que estarían los votos necesarios para su rechazo.

Tras una fuerte misiva de la Oficina del presidente contra la decisión de Villarruel, en el que criticó duramente “la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta”, el ministro del Interior, Guillermo Francos, intentó bajarle el tono a la pelea y aseguró que no cree que la vicepresidenta haya tenido una intención política contra Milei al incluir el DNU en el debate de hoy, aunque aseguró que pudo haber cometido “un error”.

“No redacté el comunicado, no sé cuál es la intención de ese comunicado, pero no creo que haya habido una intención de la vicepresidente. En todo caso, puede haber habido un error en incluir el DNU en el temario, pero no creo que haya habido una intención de dañar al Gobierno. Sería absolutamente ridículo pensar en eso”, sostuvo el ministro.

Durante una entrevista en Radio Rivadavia, Francos aseguró que Villarruel cedió a la presión de algunos sectores opositores, particularmente del kirchnerismo.

“Ceder a la presión implica incluir un tema. Esto es una discusión de tipo político entre sectores de la oposición y el Gobierno, cuando hay más de 100 DNUs pendientes de tratamiento por la comisión bicameral. El bloque kirchnerista en el Senado, en un acto claramente opositor y para debilitar al Gobierno, presiona para poner este tema dentro del temario de la sesión, cuando no ha sido tratado por la comisión bicameral y cuando hay cientos de DNU que nunca han sido tratados. Quienes intentan desestabilizar al Gobierno claramente son los senadores del kirchnerismo”, sostuvo.

En ese sentido, Francos fue consultado sobre los dichos del diputado José Luis Espert, quien dejó entrever que la decisión de Villarruel apuntaba a “desestabilizar” al Gobierno. “A lo mejor no lo expresó bien el diputado Espert, no sé si habrá querido decir eso. No me parece que podamos hacer este tipo de especulaciones sobre el inicio de un Gobierno”, dijo Francos. (DIB)