Para Milei la inflación “está bajando” pero culpó a los descuentos y las promo “2×1”

A la espera de que se conozca la inflación de febrero que, según las estimaciones privadas, estaría en torno al 15%, el presidente Javier Milei aseguró que las promociones en los comercios indican que los precios están bajando, pero que eso no se refleja en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“La inflación se está derrumbando”, lanzó Milei, al tiempo que dijo que las promociones en los comercios indican que los precios están bajando, pero que eso no se refleja en el IPC. Según el Presidente, de reflejarse los precios reales, la inflación ya estaría en un dígito.

La afirmación se basa en el supuesto de que el Indec no puede relevar iniciativas como el “2×1″ o “la segunda unidad a mitad de precio”, una estrategia que supermercados y bocas de cercanía realizan desde hace una década para impulsar sus ventas.

Frente a la fuerte suba de precios en el arranque del año, ahora Milei se sumó al argumento que ensayó días atrás el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, luego de reunirse con empresas de productos de consumo masivo. Para ambos funcionarios, la inflación real ya sería de un dígito, aunque eso no queda registrada de manera “correcta y “transparente” por las estadísticas del organismo que lidera Marco Lavagna debido a que el mecanismo de seguimiento de los aumentos no tiene como medir “las bajas por promociones”.

“Cuando uno toma el dato y lo limpia de arrastre estadístico, lo limpia de suba de tarifas y lo limpia de lo que es toda corrección de precios relativos que estaban atrasados y pisados por el Gobierno anterior, el número cae en un dígito”, aseguró en declaraciones a La Nación+.

Y agregó para explicar su teoría: “Cuando empieza a acelerarse la crisis, las empresas empezaron a preciar con una tasa de inflación mucho más alta y con una situación bastante más compleja. En ese contexto, se encuentran con que no pueden vender y en lugar de bajar los precios, empiezan con lo que se llama técnicamente fijación no lineal de precios, que es 2×1, y todo ese tipo de promociones en realidad implica que los precios están bajando, pero que no son manifestados en el índice”.

En la misma línea, y luego de una reunión con representantes de cadenas de supermercados, Caputo aseguró la semana pasada a través de su cuenta X: “Coincidencia en que los precios van a seguir bajando y que es importante transparentar el precio real por unidad de los productos, de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el Indec”.

“A muchas empresas les pasó que pricearon sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos, que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones, del tipo ‘60% de descuento en la segunda unidad’ o hasta ‘2×1′”, señaló. Y añadió: “Estos descuentos, si bien no los capta el Indec por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria”.

Este lunes, en tanto, Caputo volvió a recibir a los líderes de los principales supermercados como Cencosud, Coto, La Anónima, Carrefour, Chango Más y Día. Tras reafirmar el programa económico, basado en el equilibrio fiscal y en la recomposición del balance del Banco Central, el ministro hizo particular hincapié en el hecho de que los precios de los productos de consumo masivo no reflejan hoy la nueva realidad económica. En este sentido, se debatieron alternativas para combatir la suba desmedida de precios y proteger de este modo a los consumidores. (DIB)