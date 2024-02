Jubilados entre cambios y ajustes constantes: Cómo será la nueva fórmula de cobro

“Es muy probable que en el mes de abril las jubilaciones incrementen y que un jubilado no cobre menos de 200.000 pesos, no se va a ajustar por un monto menor porque sería escandaloso”, explicó a Radio Universidad FM 90.1 Norberto Markarian, abogado previsional, especialista en reajustes de haberes jubilatorios. En esa entrevista comentó sobre la nueva fórmula de cobro de jubilaciones atada a la inflación del mes de abril, aunque todavía no hay un porcentaje establecido.

Actualmente, las personas que reciben el haber mínimo están cobrando la suma de 105.713 pesos, más el adicional de un bono, sumaria el total de 160.713 pesos. Con respecto al mes de marzo van a seguir cobrando desde la ley vigente que establece el 50% de la recaudación de ANSES y el 50% de la medición del salario de los empleados estables. Esta es la fórmula existente, “pero esto va a cambiar en el cuarto mes del año ya que les van a pagar de acuerdo al índice del oficio del consumidor” mencionó Markarian. Entonces van a tomar el monto de 160.713 pesos para ajustarla con el índice de precios del consumidor, de este modo se va a calcular el haber de abril.

Cada vez que comienza un nuevo gobierno hace un cambio en las jubilaciones, y esto es realmente muy tedioso para los jubilados y jubiladas que tienen que atarse a cada una de las políticas vinculadas a lo previsional. ”A los jubilados, con cada gobierno que vino, siempre los sacuden sacándole las leyes que reglamentan sus haberes” destacó el abogado y añadió que “hacen un proyecto, lo elevan a diputados, después pasa a senadores, en ese tránsito entre gobierno tiene que salir una nueva ley que sirva para que nunca más pase esto. Porque hace muchos años que los jubilados están teniendo problemas, y no los resuelve nadie”.

“Otro problema, es la queja de los jubilados que aportaron sus 30 años, que no hicieron moratoria o hicieron muy poca moratoria y que quedaron muy por debajo con respecto a la actualización que hubo y que tampoco recibieron ningún bono ni nada” explica el abogado, y cuenta que ante esta situación llega a juicios que solo el 20% litiga y los demás se conforman con los que se les da. “Se ha distorsionado un poco todo el sistema, toda la organización jubilatoria está destruida, va a haber que recomponerla”, reflexionó el especialista en reajustes jubilatorios.

Cabe recordar que la canasta básica actual ronda los 500.000 pesos sin contar remedios ni los tratamientos médicos que este sector de la población necesita. La inflación crece mes a mes y la mayor parte de los jubilados empobrecen cada día más.

Es de suma importancia asegurar la estabilidad en las políticas de jubilación para el bienestar de quienes la cobran, es responsabilidad de cada gobierno buscar un equilibrio entre la necesidad de ajustes y la protección de los derechos adquiridos de los ciudadanos.

Fuente: Victoria Brauton - Agencia Comunica.