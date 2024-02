Peligra la continuidad de 6to año en la Escuela Rural de Paraje Las Piedritas

La comunidad rural del Paraje de Las Piedritas se encuentra atravesando una preocupante situación ante el cierre del último año de secundaria debido a la falta de estudiantes. Romina Cerdera dialogó con Claudia Bilbao en Desayuno con Noticias y brindó detalles sobre el escenario para el corriente año y lo que viene.

El Paraje Las Piedritas está ubicado a más de 30 kilómetros del centro de la Ciudad, cuenta con un un Jardín, una Escuela Primaria y la Escuela Secundaria que depende del Anexo I de la Escuela Secundaria N°20.

Romina Cerdera es docente de Prácticas del Lenguaje y Literatura, trabaja en la escuela está desde 2005 -año de apertura del nivel secundario-, y le puso voz a lo que ocurre en la zona rural de Las Piedritas y planteó: "Nos encontramos ante la problemática de la ausencia de alumnos de 6to año, tenemos cinco en 5to, pero el año que viene no podrán hacer las materias especificas".

De acuerdo a lo expresado por la docente, debido a la falta de matricula, el último año de secundaria "se cerro este año" y explicó: "Teníamos sólo una alumna que se trasladó a Santa Luisa entonces este año no se abrió sexto, es muy común que varíe matricula porque el trabajo en el campo es muy fluctuante, se van trasladando de un lugar a otro".

"Si esto sigue así -los alumnos de 5to año- no van a poder continuar y es un derecho. Mucho de ellos vienen desde la primaria, es muy importante la escuela para la zona, una vez que los chicos no pueden continuar es muy difícil que vuelvan, directamente abandonan", expresó preocupada y agregó: "Hay cinco familias en 5to y el año que viene van a cursar las materias comunes pero no las especificas, no van a poder terminar la secundaria".

En este marco, los docentes de materias especificas también pierden sus trabajos. Este escenario provoca la pérdida de continuidad, ya que "la comunidad de la zona no tiene acceso a ir a otros lugares, la escuela cuenta con sistema de combi, los chicos llegan a través del transporte" indicó Cerdera.

Desde el año pasado, los docentes vienen planteando la situación a los inspectores y de acuerdo al relato de la referente docente "la minimizaron" aportando que iba a haber mejorías. Sin embargo, la experiencia docente le permitió decir: "Los que trabajamos en educación hace muchos años ya sabemos que esto no es tan fácil, esto es progresivo, es probable que en unos años cierre todo el secundario".

Frente a la posibilidad de apertura de 6to año para el 2025, indicó que conlleva una serie de notas y tramites elevados a autoridades provinciales que "podrían demorar muchos meses hasta que se vuelva abrir".

"Este año, hasta el momento no se abre, necesitamos que se inscriba un alumno", cerró Cerdera.

