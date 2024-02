Di Carlo: "A una semana del inicio lectivo hay escuelas que no están en condiciones de dar clases"

A una semana del inicio del ciclo lectivo 2024, el consejero escolar de Juntos Bruno Di Carlo manifestó la preocupación por el estado de algunos establecimientos escolares del Partido de Olavarría.

En este sentido, Di Carlo expresó: "tenemos situaciones muy preocupantes de infraestructura escolar que ponen en riesgo la salud de alumnos y docentes como el edificio de las Escuelas Secundarias 6 y 8 (ex Nacional y Comercio) y el Centro de Educación Complementaria N° 801".

"Pasaron 70 días ya del temporal de diciembre y el gobierno de Axel Kicillof no inició las obras correspondientes para arreglar el techo del ex Colegio Nacional. Los padres de los más de mil alumnos están muy preocupados y no tenemos respuesta de la Dirección General de Educación", agregó.

Asimismo, el consejero escolar dijo: "anunciaron hace unos días que la Provincia iba a mandar los fondos pero Olavarría no recibió nada, estamos en un contexto económico muy complejo y cualquier demora encarece la obra".

"Los dirigentes de Unión por la Patria de Olavarría deberían instar al Gobernador y a su equipo a agilizar el envío de fondos. Es una lástima que en Olavarría retrocedamos en materia de infraestructura escolar. Hace años que en nuestro Partido no teníamos esta situación", añadió.