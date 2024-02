El Municipio y CEPIT firmaron un convenio para que la carrera de Desarrollador Web Full Stack sea gratuita

En la mañana de este martes el intendente Maximiliano Wesner recibió en la sala de reuniones del Palacio San Martín a referentes de la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil, de la Unión Industrial de Olavarría y del Clúster IT de Olavarría con el fin de firmar un convenio de colaboración que permitirá ofrecerle a la comunidad local de manera gratuita el acceso a la carrera de Desarrollador Web Full Stack, además de desplegar diversas acciones y propuestas en conjunto.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Gastón Sarachu. Allí, recibieron, por un lado, al presidente de la CEPIT, Esteban Sarabia, quien arribó acompañado de Juan José Aiello y Belén Santellán, vicepresidente y gerente respectivamente. A la par, también estuvieron presentes el presidente de la Unión Industrial de Olavarría, César Longo, y Mario Giacomasso, director del Clúster IT de Olavarría.

“Es muy importante, porque es algo que transmitimos en nuestra plataforma de gobierno. Poder hacer este puente con la comunidad, desde la cooperación y vinculado a lo productivo, es algo esencial para nuestro Partido”, enfatizó Wesner, antes de anunciar que a partir de este año la carrera de Desarrollador Web Full Stack, coordinada desde la CEPIT, será gratuita gracias a la rúbrica realizada este martes.

La carrera es de modalidad 100% virtual y tiene una duración de dos años. Las clases se iniciarán el próximo 11 de marzo y contemplan un mes de nivelación, para luego iniciar con los contenidos propios de la carrera. Si bien ya desde el año pasado se cuenta con esta oferta educativa, la novedad está dada en que a partir de este convenio se ofrecerá sin costo alguno. Los plazos y requisitos de inscripción se comunicarán próximamente.

A la par, el documento firmado también contempla el desarrollo de diversas acciones conjuntas, como por ejemplo desplegar propuestas formativas, brindar conferencias y capacitaciones, como así también la generación de prácticas, proyectos de desarrollo local e intercambio y vinculación en pos de la mejora en la empleabilidad de alumnos y público general de la región.

Desde el Municipio sostuvieron que para la concreción de esta oferta educativa “fue clave el rol de la Unión Industrial de Olavarría, donde se elaboró un diagnóstico que resulta clave para entender y encuadrar esta nueva oferta formativa”.

“Un diagnóstico para lo que viene, no sólo de lo que ya está. Olavarría no puede quedar rezagada, debe estar a tono con la nueva producción de conocimiento, con las nuevas tecnologías, con industrias de conocimiento. Es una herramienta importante y obviamente queremos ser parte de eso y acompañar a las pymes, a la Universidad, a la CEPIT, a estudiantes. Ojalá tengamos una buena matrícula, no tengo dudas que va a ser así”, concluyó Wesner.