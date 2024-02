El Gobierno analiza declarar a la educación como servicio esencial para frenar los paros

El Gobierno confirmó que analiza declarar a la educación como servicio esencial para restringir los paros docentes de cara a un escenario de inicio de clases que ya se presenta conflictivo, por el recorte de los fondos nacionales que componen el salario de los maestros.

Fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien lo comunicó esta mañana en su habitual rueda de prensa. “Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar a la educación como servicio esencial. Los iremos manteniendo al tanto con respecto a este tema”, indicó.

El artículo 97 del DNU del presidente Javier Milei establecía que se considerará como “servicio esencial”, entre otros, a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, así como los servicios de cuidado de menores y la educación especial.

Lo que el DNU establece es que cada vez que un gremio docente haga un paro las escuelas puedan permanecer abiertas. Y que, ante cualquier conflicto, se garantice la prestación de al menos el 75% del servicio. Es decir que el otro 25% de los docentes pueden hacer el paro.

Cabe señalar que esta idea no es nueva. Durante el Gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires se quiso declarar a la educación como servicio esencial y esa propuesta terminó por profundizar aún más la tensión con los gremios docentes.

En este caso, el tema se mete en agenda a poco más de una semana del inicio del ciclo lectivo y ante la advertencia de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) de no iniciar las clases en reclamo de mejoras salariales.

En rigor, los gremios piden la convocatoria a la paritaria nacional y que el Gobierno no interrumpa el envío de los fondos que completan el salario docente a las provincias.

Pese a que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) está contemplado por ley, Adorni dijo la semana pasada que esa suma “no existe” y confirmó que Nación no girará esos fondos. “En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”, dijo.

Tras ello, el diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto trabajado junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof para sostener la vigencia del Fondo de Incentivo Docente.

La iniciativa, que fue conversado también con la secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, busca prorrogar la vigencia del Fondo, un mecanismo que venía renovándose desde hace 25 años pero que ahora Javier Milei decidió discontinuar.

Cabe recordar que Kicillof pagó esas sumas –que significan el 10% del salario docente– con fondos de la provincia en enero, pero ya avisó que no podrá hacerlo este mes, lo que en concreto significa un recorte salarial para los maestros.