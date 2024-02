Unicen se suma a la Jornada Nacional de lucha contra el ajuste en el CONICET

Desde CONICET/ UNICEN en Movimiento convocan a la Jornada Nacional de lucha contra el ajuste. La misma se hará el próximo miércoles 14 de febrero, a las 11 horas en el hall de Aulas Comunes del Campus Universitario, ubicado en Avenida del Valle 5737.

La actividad se realizará en el marco de la primera reunión del Directorio del organismo. Se trata de un momento decisivo en la lucha contra el ajuste general y contra el ajuste en el CONICET. "El ajuste no es inevitable, depende de nosotras y nosotros frenarlo, demostrar que sin trabajadores no hay ciencia pública y que sin ciencia no hay presente ni futuro", manifestaron.

Se hará un pasacalles y una Asamblea para "seguir discutiendo como frenamos el ajuste en el organismo, en la Universidad y en el resto de los sectores".

La invitación se extiende a la comunidad en general y estarán presentes docentes y estudiantes.

Estos son algunos de los reclamos y pedidos desde la organización:

- Inmediata reincorporación de compañerxs despedidxs

- Renovación de la totalidad de los contratos art. 9

- Efectivización de todas las becas extraordinarias y altas CIC y CPA pendientes

- Publicación y efectivización de resultados de becas y promociones

- Presupuesto para 2024

- Restitución de horas extras

- Sostenimiento del cronograma de convocatorias del CONICET

- Reapertura de paritarias y recomposición salarial

- Inmediata regularización de los salarios impagos en CONICET

- Aplicación del acuerdo paritario en becas de Agencia

- Abajo el DNU