Milei participó de la canonización de Mama Antula y tuvo su primer encuentro con el Papa Francisco

En el marco de su gira internacional por Israel, Italia y el Vaticano que comenzó el lunes pasado, el presidente de la Nación, Javier Milei, asistió este domingo a la canonización de Mama Antula en la Basílica de San Pedro, en una ceremonia que fue presidida por el Papa Francisco, con quien logró su primera foto, antes de la audiencia privada que mantendrá este lunes.

En ese sentido, Milei participó de la ceremonia por la canonización María Antonia de San José Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, que se convirtió en la primera santa argentina. El evento que comenzó a las 9:30 horas (5:30 hora argentina) y luego la delegación argentina saludó al Papa Francisco en la sacristía.

Así, frente a cientos de peregrinos argentinos presentes en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco convirtió oficialmente en santa a Mama Antula al leer en latín la elevación a los altares de “Beatam Mariam Antoniam a Sancto Ioseph de Paz y Figueroa”.

Además, durante la homilía, el Papa Francisco destacó que la nueva santa “caminó miles de kilómetros a pie por desiertos y calles peligrosas”, al tiempo que la calificó como “un modelo de fervor y audacia apostólica”.

Mientras tanto, Javier Milei se mostró acompañado de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la canciller, Diana Mondino. En la primera fila también se ubicaron el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, María Belén Ludueña.

“Fue muy fuerte, un gesto tremendo. No lo puedo creer, se salió de protocolo y me vino a saludar. Es imposible que no me emocione. Es un momento muy importante para la historia argentina”, dijo Milei a la prensa dentro de la Basílica, a quien se lo vio conmovido y atento al gran momento histórico para la religión católica argentina.

Quienes presenciaron el encuentro entre el Papa Francisco y el Presidente argentino aseguran que hubo “muy buena sintonía” y cuentan que hasta hubo un momento de distensión especial y risas cuando el religioso le agradeció “por venir” a Roma y presenciar la ceremonia.

Asimismo, con tono jocoso, Francisco le hizo referencia al prolijo look que eligió el Presidente para ir a El Vaticano, luego de una gira en la que se mostró informal: “Valoro mucho que te hayas peinado para venir”. Cuentan que Milei le festejó la mención y le agradeció “por recibirme”.

La audiencia de Milei con el Papa Francisco

De acuerdo a la agenda de la gira presidencial, el próximo lunes el Sumo pontífice recibirá en Roma al Jefe de Estado argentino en una audiencia privada que durará 15 minutos y luego la delegación nacional se reunirá con el número dos del Vaticano, el secretario de estado cardenal Pietro Parolin.

En el marco de ese encuentro, el Milei buscará calmar las aguas con la Iglesia tras sus virales dichos contra el Papa Francisco que datan de noviembre de 2020 cuando, en medio de una entrevista televisiva, lo catalogó como “el representante del maligno en la Tierra”, por pregonar ideas de justicia social.

Debido a la gravedad de esos dichos, Milei se retractó varias veces públicamente para limar asperezas con las máximas autoridades de la Iglesia. Incluso, en su declaración de este fin de semana el Presidente aseguró que el Papa Francisco “es el argentino más importante de la historia”.

“Vamos a tener un diálogo muy fructífero, igual que cuando hablamos por teléfono apenas asumí. Y ojalá que tengamos la posibilidad de que la salud de su Santidad esté en condiciones como para que venga a visitar a los argentinos”, enfatizó el Jefe de Estado.

En la previa del cónclave entre Milei y el Papa Francisco, el portavoz presidencial Manuel Adorni sostuvo que el máximo representante de la Iglesia católica está “entusiasmado” con la asistencia social que brinda el Gobierno, en medio de las acusaciones que recibió el Ministerio de Capital Humano por el ajuste a los comedores populares. “Se los sigue ayudando y asistiendo. Eso es falso”, remarcó el Portavoz.

“Entendemos que el Papa está entusiasmado con el tratamiento que le estamos dando a la ayuda social, a la cuestión integral del ser humano desde el ministerio. Sabemos que su santidad es una figura de suma importancia y la verdad es que además estamos muy emocionados con la posibilidad de que en el segundo semestre como lo ha manifestado el Papa de venir a Argentina”, pronunció Adorni.

Vale destacar que, antes de la reunión entre Milei y el Papa Francisco, que se llevará a cabo en la biblioteca privada del segundo piso del Palacio Apostólico del Vaticano, a la comitiva presidencial se sumarán los ministros del Interior, Guillermo Francos, de Capital Humano, Sandra Pettovello y el secretario de Culto, Francisco Sánchez.

Luego del viaje por el Vaticano, Milei visitará al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y con la Presidenta del Consejo de Ministro de Italia, Giorgia Meloni, una líder de ultraderecha que anteriormente elogió al mandatario argentino debido a su “personalidad fascinante”.

En Roma, Milei se alojará hasta el lunes en la residencia de la embajada ante Italia, frente a la Basílica papal de Santa María la Mayor, y en la noche de ese día regresará a Buenos Aires en un vuelo de línea.