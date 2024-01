Vecinos de Hinojo reclaman el estado de la Avenida Crotto

Vecinos de la localidad serrana de Hinojo se comunicaron, este lunes al 2284 - 357222, para hacer visible la condición en la que se encuentra actualmente la Avenida Crotto, "una zona muy transitada por camiones y micros de larga distancia".

En la esquina de Avenida Crotto y Doctor Spinetto frente al Destacamento de Bomberos, "es deplorable en el estado en el que está el pavimento, sobre todo en el carril derecho de salida a la Ruta Provincial 51 tiene un gran pozo", describieron.

Al mismo tiempo, recordaron que en el año 2023 "lo arreglaron sin embargo duró unos meses"

"Queremos que esta situación se acomode para que no se rompa más y no cause algún accidente, que la autoridad competente haga lo que le corresponde hacer", desearon.