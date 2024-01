Paro de la CGT: Kicillof no descontará el día a estatales bonaerenses

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se diferenció del Ejecutivo nacional y no descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro general del próximo 24 de enero. De esta manera, el Gobernador no acatará la medida del Gobierno nacional, anunciada este jueves por el vocero presidencial.

El portavoz, Manuel Adorni, dijo en su conferencia de prensa desde la Casa Rosada que el Gobierno nacional descontará del sueldo de enero el día no trabajado a los empleados de la administración pública. “Se ha tomado la decisión de descontar el día a los empleados estatales nacionales que se adhieran al paro. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre”, expresó.

Días atrás desde Unión por la Patria (UxP) emitieron un comunicado en apoyo al paro convocado por la CGT contra la Ley Ómnibus y el DNU 70/23.

Además, en la negociación paritaria provincial que cerró esta semana con 25% de aumento por decreto a estatales y docentes, también se acordó la participación en la medida, sin sanciones.

Con información de DIB