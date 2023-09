Delitos de Lesa Humanidad: inician las retransmisiones en Olavarría por el juicio Subzona 12

Desde febrero del año pasado se realiza en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de la ciudad de Mar del Plata el juicio por los delitos de lesa humanidad ocurridos en Tandil y Azul durante el terrorismo de Estado contra más de 100 víctimas de Olavarría, Azul y Tandil, entre otras localidades.

Hasta la actualidad, la mayoría de las audiencias se realizaron desde los tribunales de la ciudad balnearia, y han sido retransmitidos en las sedes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires de Azul y Tandil.

A partir de la próxima audiencia, a realizarse el viernes 15 de septiembre desde las 10, se comenzará a retransmitir en el Complejo Universitario de Olavarría, con cupos limitados. La misma se llevará adelante en el aula C7 del Edificio de Aulas Comunes, en avenida Del Valle 5737.

En Tandil será retransmitida en el Salón Multiusos 1 de la Facultad de Arte, 9 de Julio 430.

Quienes deseen asistir a la retransmisión de la audiencia en Olavarría deberán completar el formulario disponible aquí.

Aquellas escuelas interesadas en participar y que soliciten un acompañamiento deberán comunicarse al correo comunica@soc.unicen.edu.ar.

El día de la audiencia se controlará en el ingreso el DNI de asistentes. Aquellas personas que integren el listado de ofrecimiento de prueba de la Fiscalía Federal de Víctimas y Testigos que no hayan presentado su testimonio aún, no podrán ingresar a la sala de audiencias conforme a la normativa vigente.

Juicio Sub Zona 12

El circuito represivo que pertenece a la Sub Zona 12 abarca el Ex Centro de Detención, Tortura y Exterminio conocido como “La Huerta”, las comisarías Primera y Segunda de Tandil, la “Chacra de Méndez” y el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER) de Tandil. Además el Jardín Maternal De Paula, la ex Delegación de la Policía Federal (hoy Juzgado Federal), la Comisaría 1°, la Unidad 7 y el Regimiento de Azul.

Este año se incorporaron cinco tramos adicionales de casos judiciales que investigan crímenes de lesa humanidad que involucran a siete represores y tienen como víctimas a trabajadores y delegados de las empresas cementeras Loma Negra y Avellaneda. Conocer más.

Desde el inicio del debate oral y público la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires promueve, mediante diversas iniciativas coordinadas por el Área de Derechos Humanos y las unidades académicas, la retransmisión de las audiencias en las distintas sedes y el desarrollo de propuestas vinculadas a la sensibilización y capacitación en torno al juzgamiento de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. En este marco, se lleva adelante el trayecto de Prácticas Socioeducativas de Formación Integral y Regional en Derechos Humanos y el proyecto de Extensión Jóvenes con Memoria.

A la par, se lleva adelante la cobertura mediática de las audiencias, en un trabajo coordinado entre la Secretaría de Relaciones Institucionales de UNICEN, el Área de Derechos Humanos de UNICEN, los medios de la Facultad de Ciencias Sociales y Abra TV.

Específicamente, la cronista Soledad Restivo realiza salidas en vivo por Radio Universidad 90.1 y se publican las crónicas de las audiencias a través de la Agencia de Noticias Comunica.