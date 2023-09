Informaron un brote de triquinosis en Olavarría que fue controlado

El Ministerio de Salud Bonaerense informó este viernes que se registró un brote de triquinosis en Olavarría por consumo de carne de cerda de "faena casera".

La cartera que conduce Nicolás Kreplak emitió un nuevo boletín epidemiológico (el correspondiente a la semana que fue del 20 al 26 de agosto). Allí, detalló que en lo que va de 2023 hubo “516 casos sospechosos” de triquinosis en la provincia, “de los cuales 219 son confirmados, 39 son probables y 254 continúan en estudio”.

Respecto al brote ocurrido en nuestra ciudad, indicaron que “fue un brote familiar por consumo de carne de cerdo de faena casera”. Y agregaron: “Las acciones de control de foco fueron llevadas a cabo por bromatología y epidemiología del municipio, también participaron autoridades de Desarrollo Agrario y Senasa”.

El brote de Olavarría se suma a los registrados en Chivilcoy, en Coronel Dorrego, en Ayacucho y las Flores y en Salliqueló. Este último se originó por el consumo de chacinados de la fábrica Agroindustria Los Andrés S.R.L. y generó la mayor cantidad de contagios (187). Además de afectar a Salliqueló, comprendió a Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Guaminí, Puán, Saavedra, Daireaux, Hipólito Irigoyen, Pehuajó, Rivadavia, Pellegrini, Salliqueló y Trenque Lauquen.

Desde la dirección de Bromatología de Olavarría explicaron que la triquinosis es una enfermedad que se transmite de los animales a las personas, es decir una zoonosis, producida un pequeño parásito que se aloja en los músculos de los animales y que afecta principalmente a los cerdos y también puede afectar a especies silvestres como jabalíes, pumas, etc.

Las personas se enferman al consumir carne cruda o mal cocida de porcinos o de animales silvestres con parásitos o productos sin cocción, como chacinados o embutidos (salames, chorizos, bondiola), elaborados con carnes que no han sido analizadas previamente. Es fundamental tener en cuenta que las larvas no se observan a simple vista y no alteran ni las características externas, ni el sabor ni el color de la carne o de sus derivados.

Por este motivo, quienes elaboren chacinados utilizando carne cruda o de animales silvestres, deben verificar que la materia prima sea apta para el consumo, remitiendo la muestra a un laboratorio para realizar la prueba de digestión artificial. Este método representa una herramienta fundamental que posibilita el diagnóstico temprano de la triquinosis para evitar el contagio al ser humano.

En nuestra ciudad quienes producen de manera casera alimentos con animales domésticos o salvajes deben remitir muestras de 100 gramos aproximadamente del músculo diafragmático (entraña) refrigerado (nunca congelado) individuales por cerdo faenado para realizar el control pertinente.

La muestra podrá ser remitida a la oficina municipal de Bromatología ubicada en Urquiza 5493, los días jueves de 7:30 a 12:30 y viernes entre las 7:30 y las 10. El resultado se obtiene en menos de 24 horas y tiene un costo aproximado de $3826.

Por otro lado, recomendaron el consumo de chacinados y/o embutidos correctamente rotulados.