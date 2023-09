Bono de $60.000: definieron cómo lo absorberán las empresas, quienes volvieron a oponerse

El Gobierno publicó una resolución en el Boletín Oficial para aclarar algunos de los puntos sobre el bono de $60.000 que percibirán trabajadores públicos y privados que cobren menos de $400.000 por mes, mientras que desde la Unión Industrial Argentina (UIA) volvieron a cuestionar la medida.

En el documento, que lleva la rúbrica de la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, se especifica que los beneficiarios serán trabajadores y trabajadoras con relacionales laborales declaradas hasta el 31 de agosto de 2023, en tanto hayan prestado tareas en forma efectiva.

A través de la Resolución 1133/2023, dicha cartera aclaró que para que la suma fija “no afecte la dinámica de la negociación colectiva”, el monto, a pagar en dos cuotas, “podrá “ser absorbida en concepto de los aumentos salariales” establecidos en los Convenios Colectivos de Trabajo.

La resolución aclaró que la posibilidad de absorber estas asignaciones en concepto de aumentos salariales establecidos en los acuerdos colectivos de trabajo, solo se aplicará si el mecanismo para absorberlas ha estado previsto en forma expresa en cláusulas de los Acuerdos o Convenios Colectivos de trabajo ya pactados para las remuneraciones devengadas en los meses de agosto y setiembre de 2023.

En caso de no estar específicamente acordado, los aumentos salariales ya pactados no podrán ser objeto de absorción. También indicó que las Comisiones Negociadoras podrán, en las negociaciones en curso, acordar, mediante una norma expresa, la absorción de las asignaciones no remunerativas previstas en el Decreto.

En caso contrario, los aumentos salariales que se pacten, no podrán ser objeto de absorción. Esto implica que todo descuento del bono de futuros aumentos deberá estar explícitamente aclarado en los acuerdos paritarios que se cierren.

Sin embargo, en el artículo 2° de la medida, la cartera a cargo de Olmos permite que este se absorba de forma retroactiva en futuras subas. Así las cosas, en la medida publicada se estableció que aunque los acuerdos paritarios previos al anuncio del bono no incluirán la suma fija en los cálculos de los incrementos salariales convenidos, las futuras negociaciones para los meses venideros podrán considerarla como un “adelanto” de los aumentos de ingresos para los trabajadores.

La resolución enfatizó que, en ausencia de una mención expresa sobre este mecanismo, los acuerdos salariales subsiguientes no podrán ser objeto de absorción.

Tras conocerse la letra chica, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, cruzó al Gobierno y pidió una serie de cambios en las regulaciones laborales para poder promover inversiones. “Ahora estamos discutiendo este bono. Hace un año que venimos sosteniendo que debería haber solo paritarias y nos enchufan una no remunerativa de la noche a la mañana. El teletrabajo, regulado por Dr. Jeckyl, las tasas de interés de la justicia. Los empresarios tienen ganas de invertir, pero tienen miedo porque los funden”, resumió. (DIB)