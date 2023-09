Un sierrabayense creó una plataforma de IA para chatear con los candidatos presidenciales

Tadeo Donegana Braunschweig es de Sierras Bayas, hoy vive en Tandil y estudia la Licenciatura en Inteligencia Artificial en la Universidad de Palermo. Desde allí, creó Qué Proponés, una plataforma de Inteligencia Artificial que permite chatear con los candidatos a Presidente de la Argentina: “Lo que más me gusta de este proyecto es la posibilidad que ofrece a los usuarios de conocer las propuestas de uno o varios candidatos, compararlas y generar un voto más informado”.

Hace un tiempo, cuando todavía estaba en el colegio secundario, desarrolló Ayumapp, una aplicación para ayudar a personas en situación de calle: “Tuvo una utilidad real y mucha gente que la usó pudo ayudar”, señala Tadeo, quien cuenta que aprendió a programar a los doce años. Autodidacta, emprendedor y un apasionado del código, Tadeo está convencido que “cuando el potencial de la tecnología y la programación se mezclan con lo social, se pueden crear cosas increíbles”.

¿Cómo surgió la idea para hacer Qué Proponés?

La idea de Qué Proponés surgió junto a un amigo de Tandil, Nacho Gorriti. Cerca de las elecciones de las PASO, tuvimos la idea de intentar hacer algo que nos permita a nosotros, como jóvenes, tener un acercamiento más imparcial a las propuestas de cada candidato. Nos pasaba que, dependiendo de dónde nos informábamos, encontrábamos que las propuestas estaban sesgadas o no nos enterábamos de todo lo que proponían. Entonces decidimos ver qué podíamos hacer, cómo podíamos usar nuestros conocimientos y habilidades tecnológicas, para poder potenciarlas y desarrollar algún proyecto que nos permita informarnos de manera imparcial sobre las propuestas de cada candidato. En ese momento, estaba en auge y lo sigue estando Chat GPT, el chatbot donde uno puede hacer preguntas y la inteligencia artificial responde. Decidimos buscar la manera de aprovechar esa tecnología y hacer algo similar para que el usuario de Qué Propones pueda chatear con un candidato político.

¿Cómo fueron desarrollando el proyecto y cómo funciona la plataforma?

Las propuestas las obtuvimos desde la Cámara Nacional Electoral, el ente gubernamental que las reúne y las pone a disposición de los ciudadanos. Nosotros usamos esas propuestas para entrenar al sistema de inteligencia artificial para que pueda responder a los usuarios. Ellos pueden hacerle preguntas y simular que están chateando con un candidato y sacarse todas sus dudas. Con esta idea, fuimos escuchando el feedback de familiares, de amigos, hasta que se convirtió en la plataforma que se encuentra hoy disponible en quepropones.com.ar

Foto: Universidad de Palermo

¿Qué es lo que más te gusta del proyecto y cuál te gustaría que sea su resultado?

Lo que más me gusta del proyecto es la posibilidad que ofrece a los usuarios de que puedan informarse sobre las propuestas de uno o varios candidatos, puedan compararlas y así generar un voto más informado. También que cada persona que usa Qué Propones puede preguntarle al candidato, a través del chatbot, sobre sus propios intereses. A su vez, es muy interesante cómo se genera esa interacción entre el usuario y la máquina, como si fuera el usuario y el político. Sobre los resultados, me gustaría que pueda ayudar a las personas a conocer un poco más sobre su candidato.

¿En qué consistió Ayumapp y cómo recordás las repercusiones que tuvo?

Cuando tenía diecisiete años y estaba en el último año del colegio secundario, desarrollé una aplicación para dispositivos móviles, que tenía como objetivo ayudar a las personas en situación de calle. En ese momento estábamos en invierno, pasando por una ola polar. En televisión se pedían donaciones. Me pregunté qué podía hacer desde mi lugar y con mis conocimientos. A mí me gustaba programar desde muy chico. Se me ocurrió desarrollar una aplicación que, a través de un mapa interactivo, le permite a los usuarios conocer las ubicaciones de las personas en situación de calle para acercarse hasta ahí y brindarles lo que necesitan, alimento, abrigo o simplemente charlar. Publiqué en Twitter para ver si alguien lo veía y lo quería probar. Al otro día, se viralizó y salieron notas en los medios. Lo que más contento me puso es que Ayumapp tuvo una utilidad real y mucha gente que la usó pudo ayudar a personas en situación de calle, incluso en otros países.

¿Cuáles son tus metas a futuro?

Hoy en día mi meta es poder seguir aprovechando todo lo que me da la Universidad de Palermo para desarrollar mis habilidades y también poder seguir emprendiendo mis proyectos y conociendo gente que me permita crecer tanto personal como profesionalmente. A futuro, todavía no lo tengo decidido, lo que sí me gustaría, sin lugar a dudas, es trabajar en el campo de la inteligencia artificial porque es algo que me apasiona. Lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que está relacionada con un montón de temas distintos: inteligencia artificial aplicada a la medicina, al agro. Me gustaría poder trabajar en alguna empresa que me permita desarrollar mis habilidades en el campo de la IA. Por ahora, soy un estudiante que le gusta hacer estos proyectos de manera extracurricular y que, al mismo tiempo, me sirven para expandir lo que aprendo en la Facultad y conocer nuevas herramientas.

Con información de la Universidad de Palermo