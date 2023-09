Traslado del Jardín 929: Marta Casanella aseguró que "nosotros no estamos trabando, estamos cumpliendo los pasos"

En las últimas horas, el presidente del Consejo Escolar, Bruno Di Carlo, se quejó por supuestas demoras de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires para autorizar el traslado del Jardín N° 929.

En diálogo con Infoeme, la jefa Regional de Educación, Marta Casanella, respondió los dichos de Di Carlo y aseguró que "nosotros no estamos trabando el traslado, estamos cumpliendo con todos los pasos a seguir".

"En este caso específico, cuando el Municipio aborda una obra con fondo educativo, a partir de que finaliza o entrega la llave, hay una serie de procedimientos que pueden tardar un determinado tiempo. Que tratamos que sea el menor posible por eso me sorprendió", aclaró.

Al mismo tiempo, le contestó a la frase utilizada por el presidente del Consejo Escolar de Olavarría que solicitó que “no politicen un acto administrativo y piensen en los alumnos y en las familias de ellos”.

En este sentido, Casanella aseguró que "me asombra" ya que "nosotros lejos de politizar es justamente respetar los plazos administrativos. No hay una acción política, es algo habitual y normado que se hace por normativa siempre igual y que hoy aparece de otra manera".

Y agregó con contundencia: "No está politizado, no es la intención ni pudiera serlo. Yo me despego de la politización que plantea Bruno, no es parte de nuestra línea de acción".

Para finalizar, destacó que desde su parte "simplemente marcamos los pasos a seguir y los aceleramos todo lo que sea posible porque estamos plenamente conscientes del deseo que tiene la comunidad y la familia de acceder al edificio nuevo y a la nueva estructura".