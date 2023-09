Septiembre: el Gobierno espera una inflación de dos dígitos

El secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, admitió que la inflación de septiembre será “muy alta”, defendió la publicación semanal del índice de precios y dijo que el dólar blue subió porque ganó Javier Milei.

“No podemos descartar también que sea de dos dígitos; puede ser nueve y pico, 10 u 11, pero creemos que va a ser muy alta porque las inflaciones muy altas de las últimas semanas de agosto, por ejemplo la semana que terminó el 20 de agosto estimamos que la inflación fue del 4,8., la que terminó el 27, estimamos que aumentó 3,8%”, precisó Rubinstein, quien explicó que Economía decidió ahora informar sus estimaciones de la inflación semanal (la de la semana posterior fue 2,1%, señaló) para despejar ciertas expectativas instaladas en el mercado.

El virtual viceministro de Sergio Massa dijo que algunos hablan de hiperinflación, otros de dolarización o que la inflación será más de 10% mensual hasta fin de año, pero restó fundamento a esos análisis. “Tenemos elementos para pensar que no es así”, dijo, y explicó que por eso a Economía le pareció “correcto” difundir las estimaciones semanales que ya llevaban para mostrar que hay una incipiente desaceleración y para que “no se generen expectativas infundadas”.

Consultado sobre qué cifra lo haría feliz difundir antes de la elección general, contestó: “A mí me haría feliz si la inflación fuera del 5% anual, ninguno de los números que estamos viendo me hace feliz. Después empieza la cosa relativa: si la gente espera que la inflación sea el 15% y de pronto es el 10%, bueno, es una mejora. No te digo que me hace feliz”.

Asimismo, en declaraciones a Radio Mitre el funcionario defendió la decisión del Ministerio de Economía de comunicar el dato de aumentos de precios de forma semanal, en lugar de una vez por mes como hizo históricamente el INDEC.

“No es ningún sueño de tener un índice propio, porque a veces da muy mal. Simplemente es una manera de seguir más de cerca la evolución de los precios de la economía. El INDEC no participa en lo más mínimo”, subrayó Rubinstein.

Luego de conocerse el dato de inflación de dos dígitos de agosto y en plena campaña, el funcionario de la cartera económica indicó que se decidió dar a conocer el índice de manera semanal porque “algunos hablan de hiperinflación o que la inflación va a ser del 10% mensual de aquí en adelante”, pero desde el Ministerio tienen “elementos para pensar que no es así”.

Finalmente, el funcionario nacional aseguró que “el triunfo de Milei generó temores sobre qué habría si fuera gobierno” y provocó que haya “algún movimiento en los dólares marginales”.

“El resultado de las PASO fue un shock para el mercado por el triunfo de Milei y los temores sobre qué haría si fuera gobierno, cómo dolarizaría. El 23 (de octubre) se verá si los resultados de las elecciones afectan o no la situación política, entonces ahí puede haber algún movimiento en los dólares marginales”, pronosticó. (DIB)