Qué piensan los argentinos de los políticos y de la eficiencia del Estado, según una encuesta

Solo restan cuarenta días para las elecciones generales del 22 de octubre y las encuestas realizadas por las consultoras a nivel nacional continúan brindando un panorama sobre la opinión pública. En este contexto, un nuevo trabajo realizado por las las agencias GOP —Grupo de Opinión Públicas— y Trespuntozero expone qué piensan los argentinos de los políticos nacionales y también sobre la eficiencia del Estado.

Si bien la mayoría de los ciudadanos nacionales consultados en la encuesta cree que en los últimos 40 años la democracia en Argentina fue entre muy buena y buena (69,5%) , el 27,3% indica que fue entre mala y muy mala. En este sentido —y sobre el total de consultados—, la mayoría (66,9%) expresa que la democracia del país está en crisis, mientras que el 33,1% manifiesta que no.

Justamente, en este último punto y ante la consulta “¿Usted cree que la democracia está en crisis?”, el 67,4% de las mujeres señala que sí, mientras que el 32,6% expresa que no. En relación a las respuestas masculinas, el 66,4% respondió de manera afirmativa y el 33,6% de manera negativa.

A la hora de profundizar en este aspecto de la encuesta, el trabajo realizado por las las agencias GOP —Grupo de Opinión Públicas— y Trespuntozero analiza el factor de las responsabilidades y plantea la consulta pública: “¿Y quién cree que es la principal responsable de la crisis democrática argentina?”.

Entre los que respondieron que sí a la última pregunta, se destacan las siguientes respuestas: los políticos (76,1%), los sindicatos (6%), los medios de comunicación (4,7%), los ciudadanos (3,6%), los empresarios (3,3%), quienes reciben planes sociales (2,4%), los periodistas (1,3%), otros (1,1%), ninguno (0,4%) y no sabe (1,1%). La ciudadanía —según los resultados de esta encuesta—, entonces, le adjudica una principal responsabilidad a los políticos en relación a la crisis democrática que describen en el territorio nacional.

Según precisaron las consultoras que realizaron la encuesta, se trató de un estudio cuantitativo que abarcó el ámbito nacional y la muestra constó de 2260 casos. Las consultas se realizaron de manera mixta (online-IVR) e inició el 1 de agosto pasado con finalización el 9 del mismo mes.

¿Usted diría que el Estado argentino es eficiente?, planteó también la pregunta del trabajo realizado por las agencias dirigidas por Raúl Timerman y Shila Vilker. El 77,6% de las personas consultadas respondió que no, en tanto que el 22,4% señaló que sí. A su vez, de las respuestas negativas, las muestras tomadas expresan que personas pertenecientes a las más variadas clásicas sociales —alta, media alta, media baja y baja— coinciden en la respuesta. En la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 16,4% piensa que hay eficiencia del Estado, mientras que el 83,6 sostiene que no. En el interior del país, el 25,4% piensa que sí y el 74,6% indica que no.

La encuesta también profundiza en este aspecto y planteó de manera abierta a quienes respondieron que no: “¿Por qué diría que no es eficiente?”. Se destacan las siguientes respuestas: los dirigentes son corruptos (35%), por sus falencias en varias áreas de gestión (28,4%), mal manejo del gasto público (17,9%), por su gran dimensión burocrática y capacidad restrictiva (7,3%), otros (6.7%) y no sabe (4,5%).

¿En cuál de estas áreas diría que el Estado es más eficiente?, consultó también la encuesta y las respuestas indicaron: Salud (12,3%), Educación (7,4%), Economía (3,9%), Justicia (2,6%), Seguridad (0,7%), Ninguna (68,3%) y no sabe (4,8%).

Los privilegios en la política también fueron unas de las aristas tocadas por el informe. Ante la pregunta: “En su opinión, ¿los políticos en Argentina tienen privilegios?”, el 89% de las personas consultadas indicaron que sí, mientras que el 5% señalaron que no. Solo el 5,3% expresó que no sabe. En este aspecto, la muestra social consultada expresa (en una respuesta múltiple) que los privilegios manifestados tienen que ver con: ponen a familiares y amigos en cargos públicos (76,1%), tienen sueldos altos y no corren riesgo de ser despedidos (73,7%), tiene impunidad en la justicia (72,%), cobran coimas (56,3%), tienen muchos asesores (53,4%), pueden no hacer bien su trabajo (53,4%), otros (14,5%) y ninguno (2,2%).

Fuente: Infobae