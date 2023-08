Vecinos reclaman por una chatarrera que "quema residuos y contamina"

Algunos vecinos de la ciudad se comunicaron con Infoeme para reclamar por una problemática que viven en su barrio. Según explicó uno de de ellos: Hace más de una semana una chatarrera "está quemando residuos lo que conlleva una contaminación al medioambiente".

Al mismo tiempo, señaló que el sector afectado es entre ruta 60, calle 1, avenida Colón y Sargento Cabral. En cuanto a su situación personal, indicó que "tengo una beba prematura que tiene problemas de bronquios desde su nacimiento prematuro, con un distress respiratorio" por lo que por esta problemática "la noche de ayer tuve que pasar la noche en otro lado porque no se podía respirar del humo tóxico".

Durante la jornada de este jueves, el vecino se comunicó con Bomberos quienes le explicaron que "me dijeron que ellos vinieron el sábado a tratar de apagarlo pero no lo lograron".

Desde aquel momento no se han tomado más medidas para terminar con el problema. En este sentido, aseguró que "esto viene desde el miércoles de la semana pasada ósea que ya estamos así hace más de una semana. Incluso tal vez viene desde antes porque se venía viendo un poco de humo pero no venía el viento para nuestro sector".

Otra vecina, que vive en inmediaciones de San Martín y Alberdi (Ruta 60), aseguró que "desde el sábado está activo este humo".

"Hay olor, respiramos constantemente este humo de plástico quemado, mis hijos tienen problemas de bronquios y no pueden salir afuera a jugar". Además, agregó que "así no se puede estar, no podes ni lavar la ropa".