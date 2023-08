Galli desplazó a funcionarias: "Es lamentable que se priorice la militancia y los aportes"

Infoeme | Política | - 30 de Agosto de 2023 | 15:41

Ezequiel Galli, en la última semana, impulsó medidas de gestión que se relacionan con los nuevos cambios en las direcciones. Con esta visión de “escuchar a las urnas": el Intendente desplazó a funcionarias. "Es lamentable que se priorice la militancia y los aportes", manifestó Agustina Marino, quién el día domingo 27 de agosto se enteró por allegados que estaba corrida de su cargo como Directora de Gestión Cultural. en la última semana, impulsó medidas de gestión que se relacionan con los. Con esta visión de “escuchar a las urnas": el Intendente"Es lamentable que se priorice la militancia y los aportes", manifestó, quién el día domingo 27 de agostoque estabasu cargo como De acuerdo a fuentes municipales, "no se consideran despidos, solo se dieron de baja dos direcciones". Una de esas direcciones es la de Gestión Cultural, encabezada por Marino quién en diálogo con Infoeme aseguró que desde el Municipio no le informaron que estaba desplazada de su cargo. "Esto es un manoseo horrible y una falta de respeto por el respeto de todos los días", aseguró a este medio. Para Marino, no es grave la baja del cargo sino las formas "anti éticas e in humanas, sin respeto por identidad, la historia y el trabajo realizado. Es doloroso que la política ignore el conocimiento técnico y la gestión, priorizando intereses, militancia y aportes". Otra de las bajas, es en el área de Desarrollo Económico, a cargo de Florencia Guarino quien fue nombrada en marzo de este año como Directora de Estadísticas y Estrategia Productiva. "Estos puestos quedan vacantes" y las funcionarias seguirán trabajando "como empleadas de planta". En ese sentido, la encontrarán "siempre trabajando en territorio, en cada espacio que así lo requiera. Hoy agradezco lo aprendido, la formación y la fortaleza de cada equipo que mantiene adelante los museos, el archivo histórico, el centro cultural y cultura en general", concluyó Marino. Compartirla WHATSAPP