Atención: realizarán un bloqueo epidemiológico por un caso sospechoso de dengue en Villa Aurora

El Municipio informó que este jueves a partir de las 10 se realizará un bloqueo epidemiológico como medida de precaución en un sector del Barrio Villa Aurora a raíz de la aparición de un caso sospechoso de dengue.

La Secretaría de Salud informó que dicho bloqueo será en el área comprendida entre las calles Necochea, Av. Colón, calle Las Margaritas y Los Gladiolos.

Será llevado a cabo en forma mancomunada por personal y residentes de la Dirección de Epidemiologia e Inmunizaciones, residentes de Enfermería Comunitaria, personal de la Dirección de Bromatología y personal del CAPS 16.

Se trata de un paciente de 64 años que presenta fiebre, dolores musculares y articulares, vómitos, diarreas, dolor abdominal e ictericia (piel amarillenta).

Síntomas

El dengue acarrea fiebre, acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y/o sangrado de nariz y encías. Ante estos síntomas se debe acudir al centro de salud de inmediato para recibir el tratamiento adecuado.

Es importante no automedicarse. No tomar aspirinas, ibuprofeno, ni aplicar medicamentos inyectables. Lo más conveniente es consultar a personal médico, que prescribirá la medicación adecuada.

La importancia de la prevención

Cabe destacar que aún no existen vacunas eficientes contra enfermedades como el dengue. El único camino actual es la prevención. Y la base de dicha prevención es la educación en todas sus aristas. El mosquito transmisor del dengue se cría cualquier predio donde haya recipientes capaces de acumular agua: es un insecto urbano y doméstico.

A diferencia de la mayoría de las otras especies, encuentra en el interior de nuestros hogares, patios y jardines todas las condiciones necesarias para desarrollarse. Utiliza recipientes artificiales de todo tipo (baldes, latas, frascos, neumáticos fuera de uso, bebederos, etc) para el desarrollo de sus estadios larvales, que son acuáticos. Coloca sus huevos individualmente en las paredes internas de los recipientes unos milímetros por encima del agua, y cuando el recipiente se recarga con agua los huevos quedan sumergidos y eclosionan.

A partir de ahí, comienza el desarrollo de las larvas y unos días después saldrán los adultos voladores, y solo las hembras son las que chuparán sangre.

Este mosquito nunca lo vamos a encontrar en lagunas, lagos, arroyos, charcos de lluvia o zanjas. Por ello, se recomienda mantener el orden y la higiene de los patios y terrenos baldíos, evitar juntar agua de lluvia o, en caso que esto resulte indispensable no almacenarla por más de tres días, cepillando todo el recipiente antes de recoger agua nuevamente, cambiar el agua de los bebederos de animales diariamente, no dejar recipientes sin tapar en el patio, no juntar chatarra y elementos en desuso.