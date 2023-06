La olavarriense Cande Lecce reveló cuál es la mejor habilidad sexual de Mauro Icardi

La olavarriense Candela Lecce contó detalles íntimos de su noche de amor con Mauro Icardi en Puerto Madero durante la última visita del jugador a la Argentina.

La joven habló del desempeño de Icardi en la cama y lo calificó con un 10. "Jugó un buen partido”, dijo en diálogo con Ulises Jaitt en su programa de Radio XLFM.

Además contó que el futbolista "es muy bueno haciendo sexo oral". “Para mí es muy importante conectar, mirarse a los ojos. Hubo esa conexión”, remarcó.

Lecce reveló que Icardi estaba ciento por ciento depilado en la zona íntima y dejó mal parada a Wanda Nara. “Mauro me habló de ella. Nadie es un santo acá. Yo no rompí nada”, comentó.

“Después de decirle que no ‘está separada’. ¿Y van? ¿Cuántas? Ya me aburrió hasta a mí”, disparó Icardi sobre Wanda. “No se coman el verso ni el invento de las infidelidades”, apuntpo.

“Cuando supuestamente estábamos separados en enero del 2023, no fui yo a la TV italiana a dar una nota a decir que estábamos juntos. Me parece que se comen el chisme y mal, como mucha gente. Yo nunca dije estar separado y nunca dije volver con nadie. No tengo nada que soltar personalmente”, dijo Icardi.