El Fortín rindió su homenaje a Matías “Pitu” Abelairas

En el Ricardo Sánchez, desde hoy, una tribuna lleva el nombre “Matías Abelairas” ya que hubo un homenaje del pueblo “Fortinero” al futbolista que logró consagrarse campeón en el fútbol de élite y también con la entidad del barrio Luján.

El atardecer olavarriense vivió uno de los momentos más gratos para el fútbol de El Fortín ya que “reconocimos a quien nos representó en lo más alto del fútbol argentino", dijeron desde la Comisión Directiva encabezada por Leandro Lanceta.

Los festejos que incluyeron un partido de fútbol amistoso entre el equipo del ´85 que fue campeón del Mundialito de Roca contra “Las Glorias de El Fortín”, iniciaron con la ovación de los más de 300 presentes a los protagonistas y al “Pitu” que fue el último en ingresar con sus hijos como compañeros.

Luego fue el turno de la presentación de la placa homenaje en la tribuna local y posteriormente llegaron los regalos. La “Fortín Stone” entregó su presente, el fútbol menor el suyo y también la Subcomisión de Fútbol participó ya que nadie quiso perderse la fiesta.

Antes de hacer rodar la pelota, Abelairas se animó a las palabras: “Es un día que no voy a olvidar nunca, más allá del amor futbolístico que me llevo, es el reconocimiento como persona que me dan y eso es incomparable”.

“Es un orgullo ser parte de un club con tanta historia y es un orgullo que la tribuna lleve mi nombre”, continuó con el discurso y sentenció, agradeciendo a los campeones del ´85: “Si no hubiéramos ganado, tal vez no se hubieran fijado en mí, asique gracias campeones, por eso y por estar acá”.

El partido fue otra historia, goleada 7 a 3 para los futbolistas campeones en el Mundialito de General Roca con goles de Moulins, Alonso por triplicado, Sassano, Álvarez y el propio “Pitu”. Para el equipo rojo anotaron dos veces Piecenti y el restante Mayoz.

En los “Campeones del ´85”, acompañaron al dos veces ganador de títulos con River Plate, José Matitti, Maximiliano Álvarez, Cristian Milé, Héctor González, Gustavo Almeida, Lucas Casenave, Jonathan Navarro, Bernardo Sassano, Juan Pollo, Luciano Mitre, Juan Pezalli, Luciano Moulins, Enzo Gon, Alejandro Alonso, Claudio Cáceres. Jorge "Rombo" Masson oficializó de DT.

Leandro Lanceta, presidente de la entidad encabezó la formación de las “Glorias de El Fortín” que además tuvieron a Néstor Ramírez, “Quique” Abelairas, Sergio De Arzave, Ignacio De Arzave, Enzo Barrientos, Paul Giunta, Maximiliano Mayoz, Ignacio Gómez, Jorge Chamberlain, Diego González, Marcos Bonavetti, Iván Colo, Cristian Galván, Emiliano Piecenti y David Muzza, con Fabricio Torres como entrenador.