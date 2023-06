Día Nacional del Boludo: entérate desde cuándo y por qué

Este 27 de junio se conmemora una de las efemérides más recientes y más curiosas de Argentina: el Día Nacional del Boludo, que nació a partir de una campaña publicitaria de 2009 y terminó quedándose entre nosotros. El término, uno de los mayores argentinismos -los extranjeros que pasan un tiempo en el país empiezan a repetir “boludo” todo el tiempo- puede ser tanto un insulto como un coloquialismo cariñoso.

El Día del Boludo: es el día de los que pagan para ver películas en Internet, los que siempre hacen café en el trabajo, los que respetan las velocidades máximas. Algo así como “el día de los que hacen lo correcto”, y por eso son boludos, en contraposición con los que hacen uso de la “viveza criolla”.

Todo empezó aquel junio de 2009 con la propuesta de una agencia digital que comenzó una campaña viral para “homenajear a todos nosotros los boludos, que por buscar hacer las cosas bien justamente nos salen mal”, según anunciaban en la web hoy desaparecida eldiadelboludo.com (pero que puede verse en este enlace gracias a The Internet Archive).

“Por ser honestos, seguir las normas o buscar el bien común terminamos siendo objeto de burla y desprecio por parte de compatriotas mucho más ‘vivos’ y elocuentes”, continuaban.

El segundo objetivo que tenía la campaña era un poco más pretencioso: “Buscamos instalar este gran día como FERIADO NACIONAL, y para eso, necesitamos tu ayuda, participá, dejanos tu firma virtual en apoyo a esta noble causa, y nosotros nos encargaremos como buenos boludos de elevarla al Congreso de la Nación”. Por supuesto que más allá de las pretensiones esto nunca ocurrió, pero la campaña sirvió para que el Día del Boludo se difundiera y se hiciera conocido más allá de las fronteras.

Un poco de historia

Ahora, ¿por qué el 27 de junio? Según contaban los organizadores, hay una respuesta histórica: “En 1806, ante las invasiones inglesas, las autoridades del Virreinato del Río de la Plata, con el ímpetu de hacer bien las cosas y generar diálogo, terminaron entregaron Buenos Aires a los británicos.

Las tropas británicas desfilaron por la actual Plaza de Mayo y enarbolaron la bandera del Reino Unido, que permanecería allí por 46 días. El virrey Sobremonte, nuestro primer boludo patrio importado directamente de España, abandonó la capital y se retiró a Córdoba”. La huida de Sobremonte ocurrió, precisamente, el 27 de junio de 1806.

Las palabras “boludo” y “pelotudo” también tienen un origen histórico que no se relaciona con lo primero que le viene a la gente a la cabeza, es decir, las gónadas masculinas. Esos términos en realidad vienen de las guerras de independencia después de 1810.

En las luchas entre los criollos y las tropas españolas, en la primera fila de los insurrectos había grupos de gente con mucha habilidad para manejar boleadoras, con las que atacaban los caballos de los realistas y los tiraban al piso. La contra de esto es que, obviamente, quienes estaban en el frente eran los primeros en ser alcanzados por las balas. Entonces al principio “boludo” era sinónimo de alguien con mucha valentía y habilidad, pero luego fue utilizada con el significado de “no seas tonto, no te pongas en la primera fila de batalla para que te maten”.

Testimonios de boludos

En la cuenta de Twitter @diadelboludo y en la desaparecida web se pueden ver muchos comentarios de usuarios donde explicaban por qué se sentían unos boludos. Así, un boludo -anónimo, como todos en el sitio- confiesa que “soy un boludo porque siempre ando pensando en los demás y yo quedo al último. Pero cuando necesito algo todos se hacen bien los boludos”.

Otra usuaria dice que “soy una boluda porque trabajo en una universidad pública y NO llego tarde, No pido licencias falsas, NO me tomo vacaciones que NO me corresponden, No me voy antes. Los turnos al médico me los saco en horario NO laboral… y me tienen facturando hace años”.

En la web se podían votar los mensajes para ver quién era el más boludo. Los testimonios con más votos van de “soy un boludo porque… trabajo horas extras y no me las pagan” a “soy un boludo porque dejo el carrito de supermercado donde tiene que ir”. Y el ganador absoluto, en tanto, es “soy un boludo porque siempre paso la SUBE”.

