Alberto Fernández sobre las elecciones: “No me bajé de ningún lado”

El presidente Alberto Fernández llamó este lunes a “preservar la unidad” del Frente de Todos (FdT) e insistió con la realización de las PASO, en caso de que no exista un candidato de “síntesis” y represente a todos los sectores en la coalición gobernante. Además, dijo que no se bajó “de ningún lado” ya que seguirá militando, aunque aclaró que pondrá su energía en la gestión y no en la campaña.

“Si no hay un candidato que sintetice todo, que surja el más votado en unas PASO”, afirmó el Presidente desde La Rioja, adonde viajó para saludar la reelección del gobernador provincial local, Ricardo Quintela, y con quien encabezó una conferencia de prensa.

“Mi tarea es mantener unido al peronismo y garantizar transparencia en ese proceso”, expresó el mandatario, al tiempo que reiteró que si no hay un postulante que “sintetice todo, que surja el candidato más votado en unas PASO”.

En otro tramo de la conferencia se refirió a su decisión de no ir por la reelección. “Bajarse es irse a la casa, yo no me bajé de ningún lado. Yo soy un militante político, el Presidente de la República y en este momento mi mayor obligación es trabajar en los problemas de los argentinos, que son muchos, y si yo me encierro en una campaña voy a tener que dividir mi tiempo”, puntualizó.

A fines de abril, el mandatario anunció por Twitter su decisión de no competir en las próximas elecciones presidenciales, en las que pidió que sean las PASO las que definan al candidato del Frente de Todos.

“Hay que hacer lo que se hizo en La Rioja, hay que estar unidos, hay que preservar la unidad para enfrentar a los que trabajan en lucrar en su propio beneficio y no en beneficio de la gente”, sostuvo en compañía de Quintela y en referencia al triunfo del oficialismo en la provincia. Además, expresó que las aspiraciones personales tienen que dejarse de lado, para poder avanzar en la construcción de una estrategia electoral.

Pese a la postura del Presidente, el kirchnerismo aún espera que Cristina Kirchner cambie su planteo y se presente en las elecciones, o encontrar un candidato único, que se especula puede ser el ministro de Economía, Sergio Massa.