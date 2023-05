Lali Espósito contó una insólita anécdota sexual

Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al contar una insólita anécdota sexual que vivió en la casa de un hombre durante un encuentro íntimo.

¿Vieron que yo, cual popstar, uso mucho pelo falso? Me pongo unas coletas y trenzas gigantes, me pongo mucho pelo, bueno...", arrancó su relato la cantante.

"Me puse una coleta gigante y fui al encuentro de un chico. Yo estaba en una performance profunda, dejándolo todo, danza contemporánea, con la coleta de acá, de allá, bajo, subo, o sea un trabajo increíble", recordó.

"En el fragor del champagne, hago así, lo miro al chico y... al lado de su cara estaba mi pelo, toda mi peluca. Yo lo que veo, desde mi plano, es la cara del muchacho y un caniche toy al lado, que era mi pelo", contó.

"Seguro lo que él estaba viendo era un pirinchito chiquito, muy poco sexy. En un movimiento, agarro el pelo, lo tiro en algún lugar de la habitación y no sé ni dónde cayó", agregó.

"A la mañana siguiente, él se va a la cocina, cual persona que me va a traer un café buena onda, y yo me hago la relajada hasta que se va y empiezo a buscar el pelo abajo de los muebles, porque no lo veía", relató.

"Meto la mano abajo de un mueble de la habitación, siento pelo, digo: 'Es mi pelo', lo agarro y lo meto en mi bolso", describió. "Cuando llego a mi casa, saco mi pelo y había algo enganchado, digo: '¿Qué es esto?' y resulta que era el calzón de él", narró la ex Casi Ángeles. "Nunca se pongan peluca si van a follar", dijo entre risas.