Filtran un video de un ex Gran Hermano con una morocha en la cama en pleno acto sexual

En las últimas horas se filtró un video íntimo de Tomás Holder, el primer eliminado en la última edición de Gran Hermano, en pleno acto sexual con una joven.

El video se viralizó en Twitter y Holder publicó en su Instagram un meme que decía “unas ganas que me sientas como lo sienten a Holder”, en referencia a una de las frases que dice el joven durante el video sexual.

El video dura un minuto y medio, y se puede ver al exparticipante de Gran Hermano con una joven morocha en la cama.

Holder estaba de novio con Paula Balbi, pero terminó su relación en medio de un escándalo. “Te di una vida que nunca pensaste. Por no querer dejar gente atrás, tu pasado, te perdiste los mejores años de tu vida junto a la persona indicada”, le dedicó Tomás a su ex

La semana pasada, Holder fue internado de urgencia y alarmó a sus fans. “Quería contarles que lo que me pasó fue una alteración en el riñón, de la CPK, que otra vez me dio muy elevada”, explicó el ex Gran Hermano.

“La CPK es una glándula del cuerpo que tiene que estar siempre baja, 350 en el hombre, a mi me dio muy elevada, me dio 2500. Es muy peligroso para el corazón como para la cabeza, en 2021, por ejemplo, me había dado 5000”, agregó.

“Y cuando el cuerpo hace demasiada actividad física, en mi caso hace ocho meses que no iba al gimnasio, que no entrenaba y fui a jugar dos partidos de fútbol seguidos y me hizo muy, muy mal”, sostuvo.

“Estuve internado toda la noche, pero ya estamos fuera de riesgo, me dieron el alta recién, así que me voy, estoy contento. Gracias a toda la gente linda que me bancó y que me tiró lindos mensajes, los amo wacho, hay Holder para rato”, dijo.

En los últimos meses, Holder -que va a estar como participante en el "Bailando"- sorprendió al publicar una foto desnudo frente al espejo, donde proponía a sus seguidores que le hicieran preguntas.