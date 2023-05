Estudiantes ganó el clásico local y sigue invicto

La continuidad del certamen de Primera División organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría fue con la fecha de los clásicos donde se impusieron Estudiantes y El Fortín.

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes venció a Racing por 78 a 73 y sigue invicto en la competencia doméstica. Nicolás Lorenzo con 29 puntos fue el goleador del partido.

En la previa de la definición de la Etapa Regular del Torneo Federal, el "Bata" recibió a su clásico rival y en un duelo parejo y cambiante, lo supo cerrar para estirar su racha ganadora a seis partidos.

Las acciones iniciaron favorable a la visita usando los tiros de tres puntos como vía ofensiva más efectiva, pero en un parcial donde las defensas fueron endebles, Estudiantes logró la reacción para emparejar el electrónico antes de la primera chicharra.

En el segundo cuarto, los dirigidos por Manuel González pasaron al frente por primera vez en el cotejo y a pesar de la detención forzada desde el banco “albo”, se mantuvo la pequeña ventaja para los locales hasta el descanso largo.

Tras el entretiempo, el “Bataraz” comenzó mejor y se comenzó a alejar, pero Racing encontró varios triples para mantenerse al acecho de cara a los 10 minutos finales.

Llegó la reacción racinguista en el último parcial tras la máxima distancia de 11 puntos a favor del “albinegro” que pareció sentenciar el partido. No fue así, la visita pasó al frente por la mínima a falta de dos minutos, pero no lo supo cerrar y Estudiantes no dudó en ofensivas para seguir puntero de la tabla de posiciones.

Por otro lado, en el Amadeo Bellingeri, El Fortín derrotó a Ferro por 55 a 48 y sumó su segundo festejo de la temporada. Tomás Pietrafesa para el “Carbonero” y Tobías Simón en el ganador fueron los goleadores con 16 puntos.

Además, San Martín salió de perdedor y venció a Loma Negra por 75 a 50 en Sierras Bayas. El juvenil Tomás Duca fue el máximo anotador con 16 puntos.

Por último, Pueblo Nuevo sigue de racha y venció en el Juan Manolio a Chacarita por 87 a 73. No alcanzaron los 19 puntos de Francisco Huarte en el equipo azuleño.

La 6° fecha del Torneo Apertura se cerrará el viernes próximo cuando Independiente sea el anfitrión de Racing de La Madrid en el Duggan Martignoni.

Síntesis Estudiantes – Racing:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Chantiri, A. y Suárez, D.

Estudiantes (78): Rosso (15), Pérez (20), Masson (11), Piccinelli (4), Borzi (4) -FI- Callegaro (6), Sánchez Savi (0), Vasallo (0), Silveyra (13), San Martín (3), Dilascio (2). DT- Manuel González

Racing (73): Macrini (11), Lorenzo (29), Leal (6), Silber (0), Delgado (11) -FI- Garces (4), Yaben (1), D´Alessio (3), Fornes (0), Tambucci (8), Encinas (0). DT- Matías Orlando

Parciales: 18 – 20; 36 – 34; 57 – 49 y 78 – 73.