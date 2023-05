Entraron a su casa y le robaron la moto: “Es mi herramienta de trabajo”

Visiblemente angustiada e indignada, una vecina denunció que entraron a su domicilio y le robaron una moto. “Es una herramienta de trabajo, no sé cómo voy a hacer para darle de comer a mis hijos”, manifestó la víctima.

De acuerdo a lo que manifestó, fue en la madrugada de este miércoles que, luego de escuchar los ladridos de su perro, se dio cuenta de que habían entrado a robar a su casa: alcanzaron a llevarse la moto.

“Es la segunda vez que me roban la moto, es una moto que ya está bastante usada, falla un poco al arrancar, le falta un espejo y tiene el asiento roto, pero era la que me llevaba y me traía al trabajo”, contó la víctima del robo.

“Soy sola para todo, para pagar el alquiler, la luz, el gas, el agua, el internet, comer, calzar y vestir a mis hijos, y realmente la plata nunca alcanza. Hago horas extras para ganar un peso mas y nada, siempre se hace imposible llegar a fin de mes”, agregó.

Se trata de una Motomel Blits 125 de color gris. Tiene el asiento y el escape roto y le falta un espejo. La patente es A014mrs.

Por cualquier información se agradece comunicarse con el número 2284226731 o al 2284601609.