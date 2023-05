Espert criticó a Milei: "pone en duda el respeto a la Constitución"

El diputado nacional de Avanza Libertad,, afirmó que tiene "infinidad de discrepancia" con el candidato libertario Javier Milei, con quien habían iniciado en conjunto el espacio Avanza Libertad, pero la cuestión "crítica" es que "pone en duda el respeto a la Constitución". "Lo que me separa ya es un abismo directamente", dijo el economista.

"Hoy te diría que hay infinidad de discrepancias que tengo con Javier Milei, pero empezaría por una que es crítica para mí. Estamos a punto de festejar los 40 años de democracia, que costó sangre, literal, sudor y lágrimas", enfatizó Espert.

En diálogo con "Contacto Digital" en radio Rivadavia, completó: "Para nosotros la Constitución, con sistema republicano y federal es sagrado. Milei piensa gobernar con plebiscito si no le dan los números en el Congreso". "Yo, dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada, pero Milei pone en duda el respeto a la Constitución con su idea de gobernar con plebiscitos. Lo que me separa de Javier ya es un abismo directamente", subrayó.

Consultado por los motivos que lo alejaron de Milei, Espert respondió: "Hay una sola acción que me alejó de Milei. Luego de estar en mi espacio 9 o 10 meses, un día me dijo ‘José Luis tu espacio me queda chico, siento que puedo armar el mío solo porque tengo espalda para que crezca. En Avanza Libertad soy uno más y quiero ser yo".

"Y bueno, él se fue. Yo soy liberal, no voy a tener a nadie encadenado que no quiera estar conmigo. Creó el espacio dando vuelta el nombre y le está yendo bárbaro. Me alegro. Me gustaría que los liberales estemos todos juntos, pero está en todo su derecho de hacerlo", enfatizó.

El ingreso de José Luis Espert a Juntos por el Cambio

Hace tres días, Espert se reunió con Elisa Carrió y se formalizó así el ingreso a Juntos por el Cambio. “Nos reunimos para continuar consolidando la unidad de JxC y para construir una amistad política”, sostuvo la fundadora de la Coalición Cívica.

Carrió y Espert estuvieron reunidos durante una hora y abordaron cuestiones de la política nacional, de economía y seguridad, entre otros temas, según informaron.

La dirigente ratificó al mismo tiempo que será precandidata presidencial por Juntos por el Cambio, cargo para que el que también se postulará el diputado nacional liberal. Así, ambos dirigentes ratificaron que se sumarán a la carrera en la que ya están anotados Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y los radicales Facundo Manes y Gerardo Morales, además del peronista Miguel Angel Pichetto.

Con información de Ambito.