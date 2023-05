Landivar reclamó por el acceso al agua en Hinojo: “Las localidades no pueden seguir esperando”

La concejala del Frente de Todos, Mercedes Landivar, emitió un fuerte comunicado en el que evidenció la problemática que atraviesan los vecinos de Hinojo en relación al acceso al agua en un barrio de la localidad y avisó que presentarán un proyecto en el HCD para tratar el tema.

Según detalló la edil en el escrito, el barrio en cuestión es el Almirante Brown de dicha localidad, en donde los vecinos “no pueden usar la red de agua”, situación que ya fue reclamada desde el espacio opositor y desde los vecinos al Municipio sin encontrar una solución.

Un vecino sostuvo que en ese barrio no tiene más que “un hilo de agua” y otro indicó que las “penurias” que ocurren allí con el servicio son “tremendas”. “No pedimos una autopista, pedimos acceso normal al agua” reclamaron.

El comunicado completo de Landivar:

LAS LOCALIDADES NO PUEDEN SEGUIR ESPERANDO:

Hace una semana estuvimos en la localidad de Hinojo, en el barrio Almirante Brown.

Nos reunimos con los vecinos porque hace mucho tiempo vienen atravesando una problemática más que importante con relación al acceso al agua.

Es un barrio que tiene 50 años, cuentan con una red muy antigua que está desde el comienzo y una red de agua nueva que terminó de hacerse en el 2016.

Hoy no pueden usar ninguna de las dos, la primera por falta del mantenimiento necesario y la segunda porque nunca se terminó de conectar como corresponde a cada vivienda.

Luego de realizada la reunión nos comprometimos y así lo hicimos a comunicarnos con el secretario de Mantenimiento y Obras Públicas del Municipio y transmitirle esta situación, manifestarle la preocupación de lo que está sucediendo y la urgencia que esto requiere.

Hemos vuelto a reclamar y tanto los vecinos como nosotros no tenemos novedades. Esto no puede seguir pasando, como decimos siempre no puede haber vecinos de primera y de segunda, ¿Cómo puede ser que haya vecinos que no se pueden bañar o usar el agua para sus tareas diarias desde octubre?, ¿Cómo puede ser que haya funcionarios que conocen esto y miran para otro lado? ¿Ellos estarían más de seis meses en esta situación?

Ante la falta de respuestas y el compromiso asumido, vamos a presentar un proyecto en el Concejo Deliberante para que todos conozcan lo que está pasando y para que se le exija al ejecutivo que encuentre una inmediata solución.