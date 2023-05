Rial vivió un episodio místico mientras sufría el infarto: su primera foto internado y la nueva novia que lo acompaña

El periodista Jorge Rial, que el sábado fue internado de urgencia en la ciudad colombiana de Bogotá tras sufrir un cuadro cardíaco complejo, evoluciona favorablemente y se conoció la primera foto en la Clínica del Country.

“Ahí tienen el pulgar arriba de Jorge, desde la habitación de unidad coronaria de cuidados intensivos de la clínica de Bogotá. Por lo pronto, se ve que tiene los anteojos y el celular. Jorge no puede hablar, pero nos ha enviado mensaje a los grupos que tenemos de Argenzuela”, contó su compañero, el periodista Mauro Federico.

El sábado el conductor se levantó con una molestia y, como tenía antecedentes, fue a hacer una consulta. Allí le adelantaron que iban a practicarle un cateterismo. Los doctores le colocaron un stent y lo sedaron.

En una conversación con su hija Morena, que viajó a Colombia con su hermana Rocío, Rial le contó que vivió un episodio místico mientras sufría el infarto y la dejó en shock.

“Mi papá me contó que escuchaba la voz de mi hijo mientras le sucedía todo”, sostuvo la mediática en diálogo con LAM. “Dijo que no nos preocupáramos, que estaba bien, pero pensé que se moría. Subimos al avión y mi papá estaba intubado. No sabíamos qué podía pasar. Fueron seis horas de viaje caóticas. Cuando llegamos nos comunicamos, nos dijeron que se encontraba estable y que iban a tratar de extubarlo. Así fue”, sostuvo.

Por último, habló de la promesa que les hizo el conductor. “Voy a salir adelante”, les aseguró Rial.

En Intrusos aseguraron que Rial no estaba solo, tras su divorcio con Romina Pereiro: “Hace bastante tiempo se dice que Jorge está saliendo con una persona que es colombiana. Se llama María del Mar Ramón, tiene 30 años y es una escritora colombiana".

"Desde el 2012 vive en Buenos Aires, es nacida en Bogotá y tiene dos libros. En este momento están en Colombia por la Feria Internacional del Libro, por eso expuso hoy y ayer también estuvo como moderadora firmando libros", detallaron.

"Estaría teniendo una relación con Jorge y fue ella quien se comunica con una de sus hijas para avisarle lo sucedido con su papá. Es muy feminista y creó una ONG que se llama Red de Mujeres y un Colectivo en Colombia que se llama Las viejas verdes, tiene una militancia importante más allá de los libros que escribe. Ella no cortó sus actividades pese a lo sucedido", concluyeron.