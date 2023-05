Yanina Aragón, licenciada en relaciones laborales: “Buscar trabajo es un trabajo”

Llega una nueva edición de Infoconsulta y desde Infoeme te compartimos una entrevista a Yanina Aragón, en Relaciones Laborales. La profesional habló sobre una de las ramas de su profesión que tiene que ver con la búsqueda de empleo.

En este marco, Aragón brindó tips, consejos y habló sobre los mitos al momento de buscar empleo. También contó experiencias laborales e hizo un análisis del impacto del cambio generacional en la búsqueda laboral. “Buscar trabajo es un trabajo”, expresó.

¿Cuál es la actividad a la que se dedica el personal de Recursos Humanos en una empresa?

Lo que hace el personal de recursos humanos se denomina gestión integral de recursos humanos ¿Por qué gestión? Porque gestionás distintos puntos: por ejemplo, selección, reclutamiento, capacitación, inducción, resolución de conflictos, se trabaja mucho con la motivación, con seguridad e higiene, con aspectos legales, se gestiona todo lo que tiene que ver con el recurso humano en sí, problemáticas individuales de cada persona, entonces eso es lo que se denomina recursos humanos, que a través de recursos humanos gestionas a las personas.

En esa lista de tareas mencionas “selección y reclutamiento” ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es la selección de personal hoy por hoy?

Hoy por hoy está haciendo mucho ruido la selección de personal, en nuestra área nos estamos dando cuenta que por ahí cuesta buscar los recursos porque nos encontramos con profesionales jóvenes, con otra ideología totalmente distinta a lo que antes estábamos acostumbrados. Antes el chip que nos ponía nuestra familia era que entrabas a un trabajo y te jubilabas en ese trabajo, te quedabas para toda la vida y hoy no pasa eso.

Los jóvenes profesionales no quieren una jornada laboral de 8 o 9 horas porque buscan este equilibrio de tiempo para cuestiones personales como para laborales.

También otra falencia que encontramos es la falta de oficios, ese también es uno de los rubros que por ahí nos resulta bastante complicado conseguir. Oficios en referencia, por ejemplo, no sé, carpintero, gasista, metalúrgicos, soldadores, mecánicos, hay instituciones en Olavarría que lo enseñan, pero es una de las materias que puede y cuesta conseguir.

Presentación de Curriculum

Yendo a lo que es la búsqueda de personal ¿Por qué entre los requisitos para la búsqueda de trabajo encontramos la palabra “con experiencia”?

Sí, muchas veces cuando uno tiene que seleccionar puestos de trabajo, a veces peca en el sentido del desarrollo del texto. Justamente como vos decís, te ponen: ‘recién recibido con cinco años de experiencia’ y es un montón.

De todas maneras, actualmente hay muchas empresas que les dan la oportunidad a jóvenes profesionales para que hagan carrera, puedan aprender, se puedan desarrollar dentro de la empresa. Si soy recién recibida, quiero salir, pero me encuentro con avisos que me piden experiencia, les aconsejo que se tiren la pileta, que manden el currículum igual, porque eso vale y hay que darles oportunidad a los jóvenes profesionales.

En cuanto a los currículums, ¿Cuál es el error más recurrente?

Tendría que enumerarte varias, pero algunas puntuales que he visto; me han pasado casillas de correo raras, o de su trabajo actual, en otros casos no me han puesto contacto entonces no sé a quién llamar. Después hay gente que pone la foto que se sacó boliche, o recortan una foto en la que aparecen con otra persona, o se sacan la foto en el baño o la carencia de fotos, directamente no te mandan.

¿Qué datos no pueden faltar en un Curriculum Vitae?

La idea del currículum es que estén tus datos personales, tus datos académicos y tus datos de experiencias laborales. Datos simples, sencillos, tiene que ser claro, conciso, que a nosotros como reclutadores nos lleve una lectura rápida.

Hoy hay plataformas como Word o Canva con un montón de modelos que a uno también le permiten poder hacerlo. Pero además, siempre digo que para cada puesto hay como un diseño particular, entonces vos podes jugar para eso y adaptarlo al puesto al que uno aspira.

El momento de la entrevista

Pasado el currículum, la entrevista, el reclutador contacta al postulante y llega el momento de la entrevista ¿Cómo deberían presentarse?

La entrevista es un baile entre dos personas. ¿Por qué? Porque vos conoces al postulante y el postulante te conoce a vos. Esta etapa la divido en tres pasos: primero que el postulante te conozca a vos, segundo vos conocer al postulante y tercero que el postulante conozca el puesto de trabajo.

Se recomienda no ir a una entrevista muy emperifollado, es un término un poco antiguo, pero no ir muy maquillado en el caso de las mujeres, ni tan perfumado. Tenés que dar una buena imagen, el tema del lenguaje corporal, nosotros lo vemos mucho, el tema de no cruzar los brazos, porque es algo negativo, tampoco sentarte como en el bar o como tomando sol. Tenés que manifestarte tranquila porque en lo que es la entrevista también hay que ser honestos, lo que uno quiere, lo que busca, para qué está, por qué quiere ese puesto de trabajo, qué hizo, qué estudió, cómo se formó para estar ahí.

El curriculum es la llave a la puerta de ingreso en una empresa, bueno te dieron esa llave, ahora tenés que tratar de ganarla, entonces ¿cómo te la ganás? en las entrevistas.

“Buscar trabajo es un trabajo”

Actualmente se escucha de forma reiterada que “no hay trabajo”, pero vos mencionas que faltan profesionales de oficio

Falta gente con oficio porque los jóvenes profesionales hoy tienen otra mirada, otro objetivo laboral. Trabajo hay, Olavarría es una ciudad bastante pujante en cuanto a lo laboral, hay que buscarlo, yo siempre digo que buscar trabajo es un trabajo porque vos le tenés que dedicar un tiempo para hacerlo, constancia, perseverancia.

El postulante que se presenta a una oferta laboral tiene ganas, tiene necesidad, tiene expectativa, tiene proyectos. Obviamente uno trabaja por el amor al arte, es un ida vuelta, es ese baile de dos personas que mencione anteriormente.