Elegir Sociales en las voces de estudiantes ingresantes

Como sucede año a año, estudiantes de distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires comenzaron durante este cuatrimestre a estudiar en la Facultad de Ciencias Sociales. Con grandes expectativas, con dudas y con ganas de aprender, algunos de ellos relataron cómo llegaron hasta FACSO y cómo fueron sus primeros pasos como estudiantes universitarios.

“Elegí la FACSO porque siempre voy a bancar a la universidad pública”, expresó con contundencia Ariana Bienesqui, quien comenzó a dar sus primeros pasos en la Licenciatura en Comunicación Social. Es olavarriense, egresó del nivel secundario en 2021 y recién el año pasado comenzó a evaluar la posibilidad de iniciar estudios universitarios, para lo que eligió la Facultad de Ciencias Sociales.

En el caso de Tiziano Patera, llegó a Sociales con la seguridad de estudiar Periodismo, una profesión que aspira a desarrollar en los próximos años: “Elegí esta Facultad porque la verdad que me parece muy completa, por lo que había visto me pareció muy buena, y sin dudas cuando entré pude confirmar todo eso ya que la gente que está en la Facultad tiene muy buena onda y nos ayuda a nosotros los ingresantes en todo lo posible”.

El objetivo de Tiziano, quien llegó desde Azul, es desempeñarse como periodista deportivo, en algún canal deportivo, en su propio canal de YouTube o en la gestión de redes sociales de clubes y entidades deportivas, y entiende que la carrera de Periodismo de FACSO le ofrecerá “una visión más amplia de las cosas”.

Por su parte, Jazmín Manquepan llegó a Sociales a través de un test de orientación vocacional, que la llevó a inscribirse en Comunicación Social, carrera que le abrirá las puertas a distintas áreas de trabajo e investigación. “Aún no tengo muy en claro en qué rol me gustaría desempeñarme, mis intereses son muy diferentes entre sí. Sin embargo, es cierto que me llama la atención el ámbito empresarial”, definió.

Los primeros pasos por la FACSO

El Curso Introductorio a la Vida Universitaria (CIVU) es la puerta de acceso del grupo de estudiantes a la Facultad de Ciencias Sociales. Mediante esta propuesta trabajan sobre dos ejes fundamentales: el oficio de estudiante universitario y su vinculación con las Ciencias Sociales. Se dicta tanto en la sede del Complejo Universitario como en las unidades penales, a través del Programa de Educación en Contextos de Encierro (PECE).

Jazmín relató que su experiencia en el CIVU “fue muy enriquecedora, especialmente porque me permitió conocer a otros estudiantes en un ámbito más íntimo, un ámbito que no se da durante el desarrollo de las clases. Además, me brindó la posibilidad de poder comprender mejor el funcionamiento de la FACSO como institución. Sumado a esto último, el acercamiento a textos académicos y la lectura de algunos me resultaron más que útiles en el ingreso a la facultad”.

Para Ariana, en tanto, el CIVU “fue muy importante. Una viene con muchas dudas y cuestiones que en el día a día, el curso las va resolviendo. No sólo me ayudó en el hecho de manejarme dentro de la Facultad, sino también para adecuarme al ambiente y conocer personas, ya sea por amistad como para hacer grupos de estudio”.

Tiziano comentó que la propuesta del Curso Introductorio a la Vida Universitaria “fue algo que no me esperaba. Pensé que iba a ser medio aburrido, denso, pero no, la verdad que nos ayudaron bastante con inquietudes nuestras, que éramos ingresantes que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y nos dieron las herramientas para poder estudiar y hacer resúmenes”.

¿Recomendarías estudiar en Sociales?

“Efectivamente recomendaría a la FACSO, no sólo porque el nivel de educación es excelente, sino porque lo bueno que tiene es que es una Facultad pequeña dentro de todo y eso hace que sea un ambiente muy acogedor”, expresó Ariana con contundencia.

“Recomendaría estudiar en la FACSO a quienes realmente les interese las Ciencias Sociales y, particularmente, les guste leer”, fue la respuesta de Jazmín.

Por su parte, Tiziano respondió: “Sí, la verdad que esta Facultad se la recomendaría a cualquiera y que no duden en ingresar a alguna carrera de la facultad, que no se van a arrepentir nunca”.

Ingresantes 2023

Cada cuatrimestre la Facultad de Ciencias Sociales abre la inscripción a las carreras de grado: Licenciatura en Antropología orientación Social, Licenciatura en Antropología orientación Arqueología, Licenciatura en Comunicación Social, Periodismo, Profesorado de Antropología y Profesorado de Comunicación Social.

Del total de ingresantes de este año, más del 50 por ciento son de Olavarría. Los restantes son oriundos de ciudades como Tandil, Azul y Benito Juárez y de otras provincias como Santa Fe, Tucumán y Santa Cruz.

Según los informes realizados desde la coordinación del ingreso, más del 70 por ciento culminó el nivel secundario el año pasado, alrededor del 10 por ciento en el 2021, cerca del 9 por ciento en 2020 y los demás entre 2010 y 2019.

El primer año de todas las carreras es común y se orienta a la formación básica en Ciencias Sociales. En paralelo, este cuatrimestre los y las estudiantes también participan del Taller de Acompañamiento a la Cursada del Primer Año, un dispositivo orientado al fortalecimiento de las prácticas de estudio y del oficio de ser estudiante universitario.