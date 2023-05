Colonia Nievas palpita una nueva edición de la Fiesta de la Kerb

Colonia Nievas se prepara para una nueva edición de la Fiesta de la Kerb con actividades que comenzarán a las 11 con la celebración de la Misa y se extenderán hasta las 17 con un cierre de baile popular.

En este marco, la Dirección de Turismo, anticipó su presencia con un stand en el que los interesados podrán conocer toda la oferta turística del Partido y participar de juegos que se premiarán con productos de emprendimientos locales. También se realizarán degustaciones de cerveza Kabbalah.

Confirmaron el acompañamiento a esta actividad los siguientes emprendimientos: Tano, Kabbalah, Sur del Sur, Garrison, Parrilla la Chaira, Bendita Miel, Ziro, Dublin, La Josefina, Demetrio Hotel Apart, Bonafide, Per Mia, Valentina Sin Gluten, Cuate3D, Tomato, Dulce de Leche & Co, Bin Baires, Gabi Dulce.

Aquellos emprendimientos que deseen participar en próximos eventos se pueden comunicar al WhatsApp de la oficina 2284 695796, o acercarse a la Dirección de Turismo, ubicada en Rivadavia 2780.