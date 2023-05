Siempre queriendo crecer: la Escuela Secundaria N°15 de Espigas cumple 25 años

Olga Occhi es una de las preceptoras la institución, formó parte de los vecinos que lucharon para conseguirla porque deseaban que sus hijos no se tuvieran que ir del pueblo para estudiar. Estuvo en cada paso, en cada logro y también en cada dificultad. En primera persona, “Olguita” como le dicen los suyos, contó la historia de los primeros 25 años de una escuela que siempre quiso seguir creciendo.

Los comienzos de nuestra Escuela de Educación Secundaria Nº 15 datan de 1995 cuando un grupo de jóvenes adultos de la localidad, muy entusiastas y soñadores, sintieron la necesidad y el deseo de cursar sus estudios secundarios. Se empeñaron y lo lograron.

Contaron con el apoyo del entonces delegado municipal de Espigas Juan Carlos Fortunato, la directora del CEPT Nº 8, Rosana Poncetta y la directora de la Escuela Nº 30, Susana Fernández, que les brindaban asesoramiento.

Sucesivas reuniones en el club y la delegación municipal dieron origen a una comisión formada por Juan Carlos Fortunato, Ernesto Giménez, Fabricio Pedrero, Abel Rasposo, Fernando Rivulgo, Elsa Yunger y Enzo Rivulgo. Sentían la necesidad de tener una escuela secundaria pues a la mayoría de los chicos les era difícil la adaptación a la ciudad, sumado a cuestiones económicas, afectivas, de distancia.

Se comenzó a trabajar en los requisitos emanados por Jefatura de Inspección, a saber, cantidad de interesados, lugar físico, recursos humanos locales. La documentación se fue enviando y a mediados de año se elevó un último listado de interesados. Políticos de turno apoyaron estas gestiones burocráticas.

Hacia fines del año 1997, recordó Ernesto Giménez, nos comunicaron que al año próximo se abriría una extensión de la Escuela de Educación Media Nº 4 de Hinojo, dado que Jefatura de Educación a cargo de la Inspectora Jefe María Isabel Pepe y de Área Ana Rudella ofreció al director Osvaldo Louge hacerse cargo de una Extensión a crearse en Espigas.

El 18 de abril de 1998 tomé el cargo de preceptora y al otro día vinieron a Espigas, Osvaldo Louge con la preceptora Sra. Mery Sanz. Me trajeron un registro de asistencia de docentes, de alumnos, partes diarios y una caja de tizas blancas.

El 23 de abril comenzó a funcionar la Extensión de la EEM Nº 4 en Espigas, con una división de Bachillerato para Adultos, con la especialidad Producción de Bienes y Servicios y un plan de estudios de tres años. Con una matrícula de 33 alumnos, empleados municipales, enfermeras, amas de casa y jóvenes con deseos de continuar estudios superiores. En horario nocturno, en un salón cedido por la directora de la Escuela Nº 30, Susana Fernández.

Recuerdo esos primeros días en que los alumnos llegaban ansiosos, con miedo algunos, como los chicos cuando comienzan 1º grado, con sus útiles nuevos y sus ganas de aprender.

Esos comienzos fueron difíciles porque los alumnos llegaban y los profesores no venían o venían el primer día y renunciaban porque no tenían transporte. Hasta que poco a poco se fueron cubriendo los cargos, Mabel Sagardía y Juan Lopetegui fueron de los primeros profesores que dejaron marca y aún trabajan en la escuela. Teníamos la ruralidad de la escuela sede en Hinojo. Alrededor de una vez por mes nos visitaban el director o el vice.

Una de las primeras alumnas, Norma Sarrasqueta cuenta: “Mi paso por el Bachillerato de Adultos me dio la oportunidad de cumplir con algo que me había quedado pendiente en mi vida, que me abrió el camino no sólo a mis saberes sino también la gran experiencia de conocer gente como yo que, si bien tal vez nos conocíamos, no era tan así, nos aprendimos a conocer y qué gran recuerdo me quedó de todo aquel grupo humano como mis compañeros de curso y docentes, fue la gran oportunidad en mi vida, gracias, gracias, gracias. Mi pueblo natal Espigas”.

La inauguración oficial:

La inauguración oficial se realizó el 18 de septiembre de 1998 ante la presencia de autoridades educativas, del Regimiento local, el director Osvaldo Louge, el vicedirector Carlos Roca, el delegado municipal y la comunidad de Espigas.

Desde sus inicios se contó con el apoyo de las instituciones educativas del pueblo, del CEPT Nº 8 y la Escuela Primaria Nº 30.

En ese momento ya se hacían gestiones respecto a los cambios educativos en cuanto a la organización del nivel Polimodal, en la modalidad Economía y gestión de las organizaciones. El 1º de octubre ya se abrió una preinscripción de alumnos de 9º año para el 1º año de la Educación Polimodal y para el 1º año del Bachillerato de Adultos.

Los comienzos del nivel Polimodal:

Al comienzo del ciclo lectivo 1999 y gracias a las gestiones del delegado ante autoridades municipales, tuvimos sede propia en una casona alquilada para que funcione la Extensión. Destaco que las señoras del Centro de Jubilados donaron tela para las cortinas y la señora Dora Sarazola, un juego de sillones.

Con mucho esfuerzo organizamos eventos para recaudar fondos y así poder comprar mapas murales, diccionarios de inglés, calculadoras y estufas eléctricas.

Ese año llegó otra de las profesoras que aún está en la escuela: Natalia García, una docente que va dejando huellas profundas en sus accionar. Valoro siempre los consejos y apoyo de su mamá Marta Occhi, bibliotecaria de la Media 4 en la formación de nuestra biblioteca. La colaboración de la señora Marta Fernández, mamá de la profesora Laura Fermín, que trabajó por esos años. Marta nos enviaba tizas, mapas, el primer juego de elementos de geometría de pizarra y otros insumos escolares.

La inauguración del nivel Polimodal se realizó el 25 de mayo ante la presencia de autoridades municipales, educativas, del Consejo Escolar, el delegado municipal, instituciones de la localidad y familias de los alumnos.

Durante sus palabras, el director Osvaldo Louge anunció a través de la Resolución 1348/99 la creación de esta dependencia de la EEM Nº 4 en calidad de Anexo Espigas. Esto determinó la incorporación a la planta funcional del cargo de regente con residencia fija.

En ese acto el senador Ernesto Cladera hizo entrega de las primeras Banderas de Ceremonias Argentina y Bonaerense. Fue un acto muy emotivo que finalizó con el recitado de poemas y danzas folklóricas.

La matrícula del nivel Polimodal estaba compuesta por alumnos de la localidad y provenientes de otras escuelas rurales, 47, 68, 75, 44, 64 y 41 del partido de Olavarría y 5 de San Bernardo, del partido de Tapalqué. Los alumnos transportados a través del servicio de remís solventado por la Dirección de Escuelas.

Siempre ha sido muy numeroso el grupo de chicos provenientes de Blanca Grande. Algunos llegaban desde sus hogares a Blanca a caballo, dejaban el caballo en la escuela y desde ahí en remis hasta Espigas. Casi todos los días salían de clases, ya de noche, a veces con lluvia y otras veces con neblina.

Recuerdo que en una oportunidad dos hermanos se perdieron en medio del campo y pudieron orientarse cuando encontraron la tranquera. Su papá, muy preocupado también los había salido a buscar. Otros chicos dejaban los caballos al costado de la ruta y ahí subían al remis. Los chicos y familias de las zonas rurales siempre se han destacado por el sacrificio que hacen para llegar a la escuela.

El primer regente del Anexo fue el profesor Marcelo Sottosanti.

En el año 2000, llegaron a trabajar Araceli Bianucci, Pablo Gorosito y Carlos Mata, profesores muy identificados con la escuela y con una inmensa capacidad para trabajar en equipo.

Ya en el año 2001, la comunidad educativa junto al delegado municipal comenzó a gestionar la construcción de un edificio propio.

A partir del 1º de abril de 2002, mediante la aplicación de la Resolución 2507/02 referida a clasificación de servicios educativos, la escuela pertenece a entorno rural 5, tercera categoría. Cabe destacar las gestiones de la diputada provincial Alicia Tabarés.

Cuatro promociones de Bachillerato de Adultos egresaron, lo que les dio la posibilidad de continuar estudiando y ampliar su campo laboral.

Hacia el año 2003, la regente era la profesora Paola Ruppel, proveniente de Bolívar, que luchó incansablemente con pasión y empuje para alcanzar sus objetivos.

El sueño del edificio propio:

La Municipalidad compró tres terrenos y los donó a la Dirección General de Escuela y Cultura. Luego de la realización de trámites, la municipalidad canceló las deudas impositivas. Una vez elevada la información a Inspección, la Nación decide hacerse cargo del proyecto, entrando en el Plan Nacional de 700 escuelas. Los trámites burocráticos fueron muchos y los años de espera también.

Con el paso del tiempo la casona se fue deteriorando, filtraciones de agua del techo en las paredes, problemas en la instalación eléctrica y en la calefacción ocasionaban mucho peligro en la seguridad de los alumnos.

Por esos años teníamos un lavarropas adaptado a salamandra que humeaba porque se agujereaba y la profesora Amelia Gallastegui la arreglaba con barro, tipo adobe. Todo lo hacíamos a pulmón.

Corría el año 2006 y realizados varios reclamos ante las autoridades y haciéndolos públicos en los medios, éstos llegaron a oídos del doctor Omar Lizaso; quien se presentó en el Consejo Escolar y ofreció su casa materna frente a la plaza, en comodato. Hasta que estuviese construido el nuevo edificio. El traslado lo hicimos caminando.

En el año 2007 la Educación Polimodal se transformó en Educación Secundaria, con la modalidad Economía y Administración, con una duración de 6 años, incorporando la matrícula de 7º, 8º y 9º de EGB.

Y llegó el momento tan esperado, en 2008 empezó la construcción del actual edificio en la Calle 10 entre 11 y 13.

Y en el año 2009 se concretó ese sueño de años, de tener un edificio propio. Eran tantas las ganas de trasladarnos que otra vez hicimos la mudanza caminando.

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2412 se limitó a partir del 1º de julio de 2011, el funcionamiento de la Escuela de Educación Media Nº 4 – Anexo Espigas-, a partir de la cual se conformó nuestra Escuela de Educación Secundaria Nº 15 en la Región Educativa Nº 25, correspondiente al Expediente Nº 5811-4249060/09.

La Institución funciona en el turno tarde, cuyo horario es desde las 12:45 a 18:10. Las clases de Educación Física funcionan en contra turno. El alumnado recibe el Servicio Alimentario de Merienda (42 cupos) y el Servicio de Transporte Escolar para los adolescentes que viven en la zona rural. Cabe destacar que la concurrencia de estos alumnos depende del estado de los caminos rurales en época invernal y por la falta de pago que devienen en el paro del transporte (este último factor hasta el momento no ha sucedido).

En su mayoría, los alumnos pertenecen a familias relacionadas con el sector agro-ganadero como actividad económica. Otro grupo minoritario de familias posee trabajo estable y en relación de dependencia en la Delegación Municipal, en el Hospital Municipal y, además, docentes y personal auxiliar en Educación.

La Planta Funcional que actualmente presta funciones en el establecimiento se conforma de 1 Director (jornada extendida y con situación de revista provisional), 2 Preceptoras (1 titular y 1 provisional), 2 Jefes de Departamento (Provisionales), 42 Profesores (28 Titulares, 05 provisionales y 9 suplentes). En el plantel de personal operativo actualmente desempeñan sus funciones en este establecimiento 2 (dos) porteros (titulares). A partir del ciclo lectivo 2013 contamos con el Equipo de Orientación Educacional Distrital conformado por una Orientadora Social y una Orientadora Educacional que actualmente es compartido con la E.E.S. Nº 19 – Recalde y con la E.P. Nº 75 de Blanca Grande.

Desde el año 2012 es su directora la profesora Carina Escobar, llena de proyectos y empuje en el desarrollo de su gestión, siempre queriendo hacer. Sumamente involucrada con las familias y la comunidad y dando lo mejor de sí.

Con respecto a la Infraestructura, la Escuela cuenta sólo con tres salones. Por lo tanto, las salas de Biblioteca, Informática y Laboratorio son utilizadas como Aulas Comunes. Es un edificio moderno, cuyo terreno corresponde a la nomenclatura catastral de Circunscripción XIII, Sección A, Manzana 30, Parcelas 24,25 y 26. Durante el ciclo lectivo 2018, el Consejo Escolar presidido por la Sra. Maite Salerno colocó un Zeppelin de gran tamaño para abastecer el Sistema de Calefacción basado en calderas.

Una Cooperadora escolar conformada por padres y docentes que contribuye al mejoramiento de la calidad de las condiciones del espacio escolar, colaborando en el mantenimiento y las mejoras del edificio y su equipamiento.

Es un potencial muy positivo el vínculo creado entre la Escuela y demás instituciones espiguenses. Existen proyectos en comunes con las cuatro escuelas de la comunidad (por ejemplo, organización de Actos Patrios en conjunto), con el Museo Municipal de Espigas (Festejo Día de la Primavera), Hospital Municipal de Espigas (Proyectos relacionados con la Salud, además de la atención y/o coordinación de tratamientos con profesionales en el Hospital de la Ciudad de Olavarría). También, existe excelente vínculo con la Delegación Municipal, Destacamento Policial, Centro Cultural, Centro de Jubilados y con el Nuevo Club Social de Espigas.

Mario Benedetti dijo en algún momento “la gente a la que le va bien en la vida es la gente que va en busca de las circunstancias que quiere y si no las encuentran, se las hacen, se las fabrican”.

Nuestra escuela es eso, es nuestro orgullo, y digo nuestro porque todos la fuimos construyendo día a día, año a año, atravesando distintas circunstancias, con la colaboración y el apoyo incondicional de muchas personas que saben que sin entrega no hay capacidad de transformación.

Una escuela que desde 1998 a 2022 vio pasar muchas promociones de alumnos, docentes y familias que compartieron sus horas y sus vidas, que dejaron huellas que no se borrarán. Una escuela que es construcción permanente porque a quienes la componemos nos guía siempre la premisa de que sólo con el amor y la unión es posible la construcción y el crecimiento. Por eso siempre estamos queriendo crecer. Porque crecer es construir ese lugar al que siempre vamos a querer volver.