Abel Pintos hizo historia en Olavarría: "Es un orgullo especial"

En la noche más convocante de la historia, Abel Pintos se hizo presente en el escenario mayor del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría, pero minutos antes, compartió una conferencia de prensa con medios locales ante quienes expresó que siente un "orgullo muy especial" por esta fiesta tradicionalista que creció a la par de su carrera.

Al ser consultado sobre los sentimientos que le despierta el Festival de Doma y Folclore de Olavarría, Abel expresó: "Me pasa con este festival lo que me pasa con algunos festivales más que de alguna manera crecieron conmigo y yo crecí con ellos, uno siente un orgullo muy especial porque al final uno puede subir al escenario y sentir que creció mucho gracias a público que está acompañándolo".

"Me toca estar en la noche más convocante de la historia de este festival, siento que mi presencia puede haber ayudado, pero esto tiene que ver con el crecimiento de la fiesta en sí", continuó.

Por otra parte, habló sobre su anuncio de retirarse por un tiempo de la música y explicó: "En primer lugar quiero terminar de organizar algunas cosas en el plano familiar, por otra parte empecé a diversificar un poco mis actividades, hice teatro, estoy produciendo artistas nuevos y por otra parte, nada que ver, pero empezamos a hacer una plantación de arboles de nuez".

En este encuentro, también le dedicó unos minutos a su relación con Mora -su esposa- y contó: "Tuve que deconstruir muchas cosas para poder alinear no solamente el amor que sentimos desde el primer día que nos vimos, alinearlo con la forma de vida, de pensar y ver algunas cosas"

"Siempre digo que gracias a Mora y a Guillermina me pude salir un poco del escenario principal, pude dejar de estar sentado en la punta de la mesa para sentarme en una mesa redonda. Me incitó, me invitó a esto que fue muy sano para mi y no me daba cuenta, es como el amor en mi vida", cerró.