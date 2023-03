"Me decías lo mismo en la cama": la íntima confesión de Jey Mammon y la respuesta de Lucas Benvenuto

Jey Mammon, el conductor acusado abuso sexual, habló nuevamente sobre la denuncia de Lucas Benvenuto y reconoció que está en “shock” y que toma “clonazepam todo el tiempo”.

“Quiero contar como estoy porque hace una semana no digo nada y estoy en mi casa hace una semana”, dijo Jey en una entrevista con Jorge Rial, conductor de C5N.

“Estoy en shock, paralizado y tomo clonazepam todo el tiempo”, reconoció el presentador.

“No sé qué va a pasar en mi vida, ¿sabés? Pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Soy esto, el que quiere que me acompañe y sino que se quede en el camino”, dijo.

Por último, le dedicó unas palabras a Benvenuto: “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma y que si dentro de lo que él siente, de lo cual yo no comparto, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”.

Benvenuto, al ver estas declaraciones, decidió responder desde su Instagram. “14, yo no miento. ¿Qué parte no se entiende? Dejen de normalizar el abuso”, fue lo primero que posteó. Después tomó una frase del conductor para responder en base a esa declaración puntual. “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma”, dijo Jey, y Benvenuto respondió: “Cuando tenía 14 años me decías lo mismo, pero en la cama. Qué ironía, ¿verdad? Marcelo Rocca Clement (denunciado por abuso) me decía lo mismo pero a los 12. Están cortados por la misma tijera estos HDP”.

“Pensé que no iba a llegar a vivir para ver cómo mi abusador me manda un abrazo por TELEVISIÓN y desea ‘que mi alma sane’. Qué grande los medios”, ironizó Lucas.