Maltrato animal: la policía y bromatología rescataron dos perros y una gata

El pasado jueves 23 de marzo, se logró mediante una denuncia formal y meses de espera, retirar de un domicilio junto con la policía y bromatología dos perros y una gata de un domicilio.

Las mascotas estaban atadas con cadenas muy cortas en la vía pública: una de ellos cerca de la vía del ferrocarril donde continuamente pasa el tren. Ambos expuestos a altas temperaturas, frío, lluvia, sin agua fresca y limpia, rodeados de su propia materia fecal y huesos en descomposición, eran algunas de las cosas con las que cotidianamente vivían estos animales.

Otro de los animales que se retiró del lugar fue una gata que presentaba lesiones en sus orejas y nariz, producto de un cáncer de piel por ser blanca y estar expuesta al sol de forma continua. En este caso, fue llevada a la veterinaria para realizar su control con el objetivo de analizar si su caso es quirúrgico y poder evitar que siga avanzando.

“Queremos visualizar este caso para mostrarles que involucrándose, podemos salvar animales que sufren día a día maltrato”, expresaron los actores intervinientes.

En este sentido indicaron: “Esto solo se puede lograr con la ayuda de todos, legalmente los animales son “una cosa” no tienen derechos, no sienten, no sufren, no comen, entre otras cosas. Pueden estar encerrados en un patio y vivir años de maltrato y sufrimiento sin que nadie haga algo, porque a veces es más “fácil” hacer la vista a un lado que intentarlo”.

Por otra parte, explicaron que “este caso llevó una denuncia legal, muchos reclamos, tiempo, paciencia para tener un apoyo legal, pero finalmente se logró, y hoy esos tres animales están a salvo en donde podemos decir que está garantizada su salud física y recreativa, con la gran esperanza de que una nueva familia los adopte y les haga conocer una vida nueva, lejos del maltrato”.

“Esto de la única forma que se puede hacer es trabajando en conjunto, es logrando que más y más personas se involucren”, agregaron.

Además, apelaron a la solidaridad de los olavarrienses ya que, ahora, se necesitan dos tránsitos para los perritos, ambos necesitan un lugar con mucho amor y paciencia ya que tienen bastante miedo porque toda su vida estuvieron encadenados

Se necesita de un espacio donde poder sanar todo ese maltrato y ser libres de jugar, correr, caminar más allá de un metro lejos de esa cadena que pesa tanto y quema con el sol.