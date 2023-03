Kicillof: “No se puede hacer peronismo sin Cristina”

Una multitud de militantes de diferentes agrupaciones kirchneristas, sindicales y de organizaciones sociales se reunieron desde el mediodía de este sábado en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el municipio bonaerense de Avellaneda, donde se realizó el plenario “Luche y Vuelve”, que cierra con un discurso de los delfines de Cristina Kirchner.

El escenario más grande, que se dispuso al final del predio, es donde se hace el cierre del plenario, con la lectura del documento y las palabras del gobernador bonaerense Axel Kicillof y el diputado nacional Máximo Kirchner.

Kicillof: “Hoy en Avellaneda, en el plenario de Lucha y Vuelve, le estamos dando más calor al día más caluroso. El calor de la militancia”. El gobernador recordó, al cumplirse 50 años del triunfo de Héctor Cámpora tras los casi 18 años de exilio del general Perón, que hubo entonces “algunos vivos que pensaron que se podía hacer un peronismo sin Perón. Hoy no se puede hacer un peronismo sin Cristina”.

“El año pasado se fue preparando este año, como hicieron en 2015 y 2019. Todo fue orquestado y preparado desde marzo del año pasado, cuando apedrearon el despacho de Cristina Kirchner. En mayo, como si fueran espontáneos, se armaron estos grupos como ‘los copitos’. Se creen que pueden engañar toda la vida y todo el tiempo. Cristina nos ha enseñado que todo pega con todo y todo tiene que ver con todo. Nosotros queremos castigo para los que prepararon y financiaron el atentado contra Cristina Kirchner”, pidió a viva voz el mandatario provincial.

Luego Kicillof habló de “conspiración y terrorismo económico” por parte de exfuncionarios de Juntos por el Cambio. “Cuando renunció el exministro Martín Guzmán se armaron corridas económicas. Eso fue en junio. En agosto, fiscales hicieron un show mediático en contra de Cristina Kirchner. Luego llegó septiembre, donde armaron una sensación de que había odio en la sociedad y desembocó en el atentado que sufrió”.

“No sé quién tuvo oportunidad de ver ese fallo. No pudieron sostener ninguno de los argumentos que presentaron los fiscales. Eran puro humo. Ese mes de diciembre, el 21 de diciembre, dos jueces de esa Corte se ‘manotearon’ los recursos, no solo de nuestra provincia, sino de todos los argentinos”, se quejó Kicillof y dijo que con él se busca “acumular más poder en una sola ciudad contra todo el resto de la Argentina”.

Kicillof aseguró que jueces y medios son “una mafia” que viene en “busca de los derechos de todas las personas” y que buscan “la proscripción” de Cristina Kirchner.

“Sabemos lo que van a hacer si ganan. Aunque lo oculten y los escondan, es nuestra obligación como militantes recorrer todas las escuelas, y explicar que hay que bajar al territorio. Hay que dar la discusión. Sin vergüenza, sin esconderse, porque no tenemos nada que esconder”, dijo el Gobernador.

Luego pidió: “Tal vez hasta ellos publican las encuentas y, lo que le dan las encuestas no lo pueden ocultar, han inventando un fallo y una condena y miles de causas. Han estado mintiendo, ensuciando y embarrando, pero no pueden evitar que la compañera Fernandez de Kirchner es la dirigente en la que nuestro pueblo cree y que confía. Por eso, como ya no les alcanza con mentir y embarrar, ahora dieron un paso más que es el de la proscripción”.

“Estuvieron años inventando causas y juicios y cuando logran una condena y publicitar como si fuera el resultado de un juicio justo que Cristina es culpable de algo sin ninguna prueba. Son tan cobardes, que ahora tiran la piedra y esconden la mano. Quisieron durante años la proscripción de Cristina. Es un trabajo en el que vienen pergeñándose hace muchísimo tiempo. No les alcanzó con ensuciar que ahora tienen el elemento que creen que les sirve para proscribir a Cristina”, cerró sobre ese tema”.

Kicillof, cerró: “La proscripción se rompe levantando nuestra voz, organizándonos, con militancia, compromiso con el pueblo en la calle. Se rompe diciendo que al peronismo no le van a condicionar sus candidaturas ni las presidencias, que si el pueblo quiere a Cristina va a ser Cristina”. (DIB)