"Es una sentencia delirante": polémica opinión sobre la condena a los rugbiers

Los ocho jóvenes condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa pasaron la noche nuevamente en la Alcaidía del penal de Melchor Romero y quedaron a la espera de ser trasladados a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Máximo Thomsen (23), Ciro Pertossi (22), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Luciano Pertossi (21), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (23) regresaron anoche mismo a la Alcaidía 3 de Melchor Romero, la misma en la que cumplieron la prisión preventiva hasta el inicio del juicio por el asesinato de Fernando.

Cinco de los ocho rugbiers fueron condenados a prisión perpetua como coautores del crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero del 2020 a la salida de un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell, mientras que los otros tres recibieron la pena de 15 años de prisión por haber sido considerados partícipes secundarios.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 1 fue cuestionado por el periodista Pablo Duggan, conductor de C5N. "Una sentencia delirante. Les dije que esto terminaba mal. Una ridiculez que no se va a sostener. Es imposible que haya justicia en los casos mediáticos. Lo digo hace años! Imposible", escribió en las redes sociales.

Hace un par de semanas, Duggan había dado una extensa explicación en su cuenta de YouTube en la que cuestionaba el accionar del fiscal y de la defensa, y anticipaba una sentencia que no iba a dejar conforme a la sociedad, porque a su juicio no se había probado el plan criminal ni que todos habían participado.

"Está claro que ellos iban a pegarle a Fernando. Había habido una riña dentro del boliche. Fernando Baez Sosa y esto lo contó el un hombre de seguridad, le pegó una piña a Thomsen. Esto es lo que genera la bronca, las ganas de devolverle, de venganza contra Báez Sosa porque le había pegado a uno del grupo. Pero insisto en esto que es muy importante, si vos no podés probar que los ocho tenían la única y clara idea de ir a matar, no a pegarle, no a cagarlo a palos, como seguramente ellos dijeron 'vamos a cagarlo a palos", sino a asesinarlo, a que el único resultado que ellos buscaban era matarlo. Si vos no podés probar que lo planificaron, que de verdad no iban a pegarle, a vengarse, sino que iban a matarlo", comentó.