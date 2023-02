Una mujer fue asesinada de un disparo en la nuca mientras su hijo de 8 años miraba dibujitos: brutal femicidio en el conurbano

Una joven de 27 años fue asesinada de un disparo en la nuca mientras su hijo de 8 años miraba dibujitos y el principal sospechoso del bruta femicidio es su pareja, que se dio a la fuga y permanece prófugo.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la localidad bonaerense de González Catán, partido bonaerense de La Matanza. La víctima fue identificada como Verónica Analía González.

La joven presentaba a simple vista un disparo de arma de fuego en la zona posterior de la cabeza, en la nuca. El principal sospechoso del femicidio fue identificado como Brian Alexis Baigorria, un hombre de 30 años y con antecedentes penales que convivía con la víctima.

La propia familia de la joven confirmó que el hijo de 8 años de Verónica fue testigo del crimen mientras él "miraba dibujitos".

El nene le contó a su tía que después de una discusión, la pareja de la víctima la atacó y se escapó. "Tía, yo miraba los dibujitos, ellos discutían, forcejearon, ella se dio vuelta, él sacó el revólver y la lastimó a mi mamá en la nuca. Le disparó el tiro y mi mamá cayó", contó Alejandra, tía de la joven asesinada, sobre lo que le dijo su sobrino.

La mujer relató que el nene le contó que en ese momento él saltó, empezó a gritar y que, después del disparo, Baigorria "quiso apuñalar" a su mamá, por lo que él se tiró "encima de ella".

"Él agarró la mochila y me dijo 'yo no fui, yo no estuve acá', y se fue corriendo", le dijo el niño a Alejandra.

La tía también señaló que el niño le dijo que "quería agarrar un cinto" y le "quería pegar" a Baigorria porque "lastimó" a su mamá.

Y contó el intento desesperado que tuvo su sobrino nieto cuando buscó "papel higiénico" porque vio "en una película cómo le ponían papel higiénico y la persona después estaba bien".

Alejandra también afirmó que el niño le dijo: "Yo le voy a decir a la Policía que él la mató a mi mamá, le disparó y se fue".