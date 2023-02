6 cachorros buscan un hogar

Una vecina de la ciudad tiene 6 cachorros y busca familias que los adopten.

Se trata de 3 hembras y 3 machos que buscan un hogar. Tienen 45 días.

“A una de las hembras le falta un ojito, me gustaría que tanto ella como los demás puedan tene una familia cariñosa que los cuide. Yo ya no puedo tenerlos donde vivo, ya que no me permiten perros, auqnie por el momento los metí igual”,manifestó la mujer que los tiene bajo su cuidado.

Cualquier interesado o interesada puede comunicarse con el número 2284-521351 o al 2284-568000.