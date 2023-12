Crecen las estafas virtuales con aplicaciones truchas de Mercado Pago y Cuenta DNI

Un hombre de 26 años fue a comprar ropa junto a otro sujeto en un local marplatense, pagó con una aplicación falsa de billetera virtual y huyó. En las últimas horas, el sospechoso de “estafa” fue detenido por la Policía tras la denuncia exhibida por la propietaria del comercio. De este modo, se produjo otro caso de estafa con estas aplicaciones truchas, que pueden conseguirse por una módica suma de dinero en chats de Telegram y WhatsApp.

Los delincuentes utilizan réplicas de aplicaciones de Mercado Pago o Cuenta DNI, las más popular de Argentina y la perteneciente al Banco de la provincia de Buenos Aires. En este caso en Mar del Plata, según La Capital, la investigación permitió al comprador y en la tarde de ayer se logró la aprehensión de Jonatan Inganez (26), además de secuestrarse en su domicilio de Magallanes y Rafael del Riego la prueba del delito. Así, la Policía consiguió el teléfono celular empleado con la falsa aplicación instalada, la ropa aún con etiquetas colocadas del local damnificado e incluso la bolsa del comercio.

Estas aplicaciones son absolutamente idénticas a las originales y generan una pantalla con los datos suministrados por el vendedor. Hasta permiten enviar un supuesto comprobante, lo que deja tranquilo al estafado.

Estas aplicaciones no están disponibles en las tiendas Apple Store (iPhone) o Play Store (Android) sino que circulan por las plataformas de comunicación Telegram y WhatsApp en formato de archivo APK, es decir, un programa ejecutable en el teléfono.

La “promoción” en el servicio de mensajería suele decir “App falsa Mercado Pago. Aplicación falsa para hacer transferencias. Alias, CVU y código QR. Saldo Infinito”, entre otras frases. De hecho, en Telegram una búsqueda rápida de “Mercado Pago Trucho” arroja varios resultados de grupos con cientes de miembros. Allí, los organizadores piden una módica suma por el archivo APK. Eso sí, el administrador de esos canales suele poner en la descripción: “No me hago cargo de su uso”. Hasta hay otros grupos donde se muestran fotos de los bienes obtenidos mediante las aplicaciones falsas.

De acuerdo con investigadores policiales, la utilización de este tipo de aplicaciones es cada vez más frecuente y son reiteradas las denuncias de comerciantes.

La principal recomendación para evitar caer en una estafa de este tipo es que el vendedor no se conforme con el comprobante de pago del comprador ni en la aparición de una notificación, ya que otra de las funciones que tienen estas apps falsas es la de “notificar” en el teléfono del comprador con el pago. Lo idea es no dar por terminada la compra hasta tanto no impacte el monto pagado en su propia cuenta.

Con información de DIB.