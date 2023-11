Se hicieron pasar por el servicio de Netflix y estafaron a un vecino de Sierras Bayas

Un vecino de Sierras Bayas se comunicó con el equipo de Infoeme ya que fue víctima de una estafa cibernética el pasado martes 7 de noviembre bajo la excusa de ser del servicio oficial de la plataforma Netflix. La suma total del dinero perdido asciende al millón y medio de pesos. La denuncia fue realizada en la Comisaría Segunda.

Todo comenzó días previos a la estafa cuando Lucas Valicenti se comunicó con la supuesta atención telefónica de la plataforma ya que había detectado movimientos en dólares en su cuenta bancaria. Todo transcurrió normal ese día.

Finalmente, el pasado martes recibió un llamado desde el número 011-2864-6058, con la excusa de solucionar el reclamo realizado en los días anteriores. Es en este momento que el estafador le envía un mensaje de Whatsapp. La conversación continuó por menos de 1 minuto hasta que el estafador cortó la llamada.

Cuando la víctima se percató de este movimiento extraño ingresó a su cuenta bancaria y observó que todo su dinero había desaparecido. "Mientras hablaba me comentaron que me habían mandado un Whatsapp, me dijeron que ponga la palabra "hola" y después de unos segundos se cortó la llamada, Ingreso a la cuenta bancaria, ya que me pareció raro todo y me faltaba la plata de ambas cuentas. En total casi un millón y medio de pesos", relató lucas.

Ante la falta de solución por parte de la entidad bancaria y el programa de Defensa al Consumidor, Lucas se comunicó para visibilizar su situación y advertir a la comunidad sobre esta nueva modalidad de estafas cibernéticas que tan solo con abrir un chat y escribir una palabra se apoderan de las cuentas bancarias de las personas.

Desde Defensa al Consumidor, le comentaron que no es la primera víctima bajo esta modalidad y con la misma plataforma de streaming y películas. No le brindaron certezas sobre cómo continuará su situación.

Vale recordar que el sitio oficial de Netflix es https://www.netflix.com/ar/ y cualquier duda o consulta debe realizarse sólo allí. También hay que tener cuidado con cualquier comunicación telefónica supuesta de parte de la empresa, y bajo ningún punto de vista entregue información o descargue aplicaciones.