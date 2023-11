Infoeme ha sido hackeado: el medio cuenta con nuevas redes sociales

Queridos lectores, las redes sociales de Infoeme han sido hackeadas en las últimas horas.

Se trata de un ataque malicioso que comenzó este martes 7 de noviembre por la noche pero en la jornada de este jueves la persona que se apropió de nuestros perfiles de Facebook e Instagram comenzó a realizar publicaciones que buscan engañar a nuestra comunidad.

Es por esto último que el equipo periodístico de Infoeme desea alertar a la población sobre esta situación para prevenir cualquier tipo de fraude que se intente generar.

Actualmente Infoeme no tiene control de sus antiguas páginas de Facebook e Instagram, por lo que apelamos a la colaboración de los olavarrienses para compartir el siguiente comunicado: Este medio no solicita datos personales o bancarios a sus lectores y en caso de que esto ocurra, no se deben otorgar.

Asimismo, Infoeme no comparte mensajes de contenido político partidario, con faltas de respeto hacía las personas ni discursos que puedan herir susceptibilidades.

Con más de 15 años de trayectoria periodística en Olavarría y la región, continuaremos trabajando para garantizar el derecho a la información a cada uno de nuestros lectores.

Ante esta situación, Infoeme decidió abrir nuevas redes para continuar llevando la información a los lectores hasta tanto se logren recuperar las cuentas hackeadas. Cabe destacar que existe la posibilidad de no lograr la recuperación deseada, por este motivo, les contamos que las redes oficiales de Infoeme desde este viernes 10 de noviembre son las siguientes: En Facebook nos podrán encontrar en la página Diario Infoeme y en Instagram bajo el nombre de diarioinfoeme_

Agradecemos su comprensión, colaboración, fidelidad y los invitamos a seguirnos.