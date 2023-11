Agustín Vernice: “Me enorgullece ser el argentino que más oros ganó”

En la mañana del sábado, Agustín Vernice logró dos medallas de oro y sumada a la plata del viernes, terminó su participación en Santiago de Chile con tres preseas. Finalizados los actos de premiación, habló con la prensa.

Agustín Vernice llegó a los Juegos Panamericanos siendo una de las figuras a seguir dentro de la nutrida delegación argentina. El palista de 28 años nacido en Bahía Blanca y oriundo de Olavarría consiguió subirse a tres podios superando su propia actuación en la cita de Lima 2019, la anterior edición, en la que se consiguió dos y como plus se transformó en el único deportista argentino que ganó dos preseas doradas en Santiago 2023, que culminará este domingo.

La cosecha de Agustín potenció la de todo el seleccionado argentino que se irá de Santiago 2023 como el deporte que más medallas aportó a la delegación nacional: fueron siete medallas, la misma cantidad que hace cuatro años, pero con la particularidad de que en la capital incaica fueron cuatro las doradas.

“Estoy muy contento, cumplí con mi objetivo que era superar lo de Lima. Me enorgullece ser el argentino que más oros ganó, no lo sabía, las medallas del sábado fueron muy emotivas”, dice Agustín Vernice apenas un par de horas después de la premiación. Y explica: “En el K1 yo sabía que era el candidato y eso genera una presión extra, por supuesto y lo pude administrar bien, pero en el K4 no éramos los favoritos, Canadá tiene uno de los mejores K4 del mundo, así que teníamos que salir a hacer todo perfecto para llevarnos la medalla de oro y se dio. Por eso también la efusividad del festejo”.

La condición de favorito o figura no es sencilla de sobrellevar para nadie, pero Vernice trabaja para vencer los efectos negativos de las buenas consideraciones: “Trato de usarlo a mi favor, obviamente que no es fácil, pero trato de que eso me cargue de energía, pero a la vez que tampoco me queme. La realidad es que, al momento previo a la competencia, cuando estoy ya por largar solamente estoy pensando en lo que tengo que hacer y dejo de lado todas las emociones, trato de ser lo más frío posible y cuando eso me sale es cuando mejores resultados tengo. Así que bueno, trato de ir en esa línea”, remarca el de Olavarría, que trabaja con un psicólogo desde hace cuatro años y sabe que ese es parte del “precio” que hay que pagar en el alto rendimiento. “Siempre pienso que lo mejor es abstraerse, hacer lo que uno disfruta y ya, buscarlo de manera simple. Es parte del desafío que tenemos y me enorgullece superarlo. No siempre pasa. Estamos todo el tiempo lidiando con desilusiones, presión, ansiedad. Hay que tratar de entender que esto es parte del deporte y que al final todo vale la pena, porque la satisfacción que uno tiene cuando termina de competir, habiendo vencido todas esas cosas hace que valga la pena. Pero bueno, tampoco es tarea fácil”, agrega.

Hace cinco años, siendo Sub 23, Agustín Vernice fue campeón del mundo en su categoría en K1 500 y 1000 metros. Desde entonces, el desarrollo siempre fue en ascenso. Tras Lima 2019 se enfocó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, realizados en 2021 (había llorado por no llegar a Río de Janeiro 2016), donde fue finalista y se fue con diploma, pese al inconformismo que le dejó esa definición, lejos del podio. Sin embargo, no paró de crecer y cosechar resultados: “Con mi entrenador Diego Cánepa (también entrenador del seleccionado argentino) trabajamos incansablemente en busca de la mejora constante que obviamente me lleva a lugares incómodos, a ir siempre por más, a disfrutar por muy poquito tiempo de lo conseguido y tratar de ponerse nuevas metas en los entrenamientos”, detalla. Y agrega: “Parece que lo que hacía hace cinco años atrás era nada con respecto a los que hacemos ahora, pero el trabajo está acompañado también de un disfrute, de la satisfacción de un día de entrenamiento. En esa senda todavía estamos mejorando y estamos lejos de llegar al techo”.

Justamente, tras dos semanas de vacaciones en una temporada que se hizo demasiado extensa (habitualmente concluye en septiembre, pero estos Panamericanos la dilataron), el faro ya se llama París 2024, los Juegos Olímpicos: “Es el próximo paso, en el medio tengo bastantes competencias que son preparatorias. Resultados como los de Tokio son los que más me ayudan a seguir cuando menos ganas tengo y me llevan a desistir. No sé cuál va a ser el resultado, pero estoy seguro que lo voy a dar todo y ojalá que la experiencia la pueda usar a mi favor para hacerlo mejor que en Tokio, que si bien fue un buen resultado, creo que podría haber sigo superior”.

Sobre el final, consultado sobre el aporte distintivo que tuvo en Santiago 2023 el canotaje, muy por encima de los demás deportes, Vernice para la pelota: “No soy quién para analizar a los otros deportes, el tener una medalla de oro o de plata depende de una circunstancia y la Argentina consiguió un montón de medallas de plata que podrían haber sido de oro como en el caso nuestro del K2 500 y no me atrevo a analizar. Lo que simplemente puedo decir es que nosotros tuvimos buenos resultados porque trabajamos de manera muy unida e incansable. Estamos muy comprometidos todos, entrenadores, dirigentes y compañeros de equipo. Por suerte en este evento los resultados salieron a la luz”.

Y en el cierre, desea lo de siempre: la pista nacional que aún es un pendiente para el remo y el canotaje: “La pista es una necesidad urgente que nosotros tenemos y no es un problema mío, porque yo por ahí entreno más tiempo afuera con otros colegas de otros países, esquivando el frío además, pero para que el deporte se desarrolle, para que las categorías juveniles puedan entrenar y competir en un lugar digno, sin necesidad de que vayan a unos Juegos Olímpicos o Panamericanos, y para que los chicos aprendan del trabajo en equipo, la dedicación y los valores que te da el deporte, es necesaria. Me parece que la necesitamos en muchos sentidos. Y me parece que nos la merecemos. Viendo tantas inauguraciones de estadios en los últimos 20 años me gustaría que un día se haga una inversión en este deporte”.

