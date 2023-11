Continúan los reclamos en el CECO 2: Los vecinos no pueden salir ni entrar a sus casas

Este miércoles, una vecina del Barrio CECO 2 dialogó con Infoeme por la posible caída de un poste y sobre como desde diferentes empresas no obtuvo respuestas.

“Denunciamos la situación ante Coopelectric y nos dijeron que supuestamente ellos no tienen nada que ver porque depende de Movistar” expresó y aclaró que hicieron el reclamo correspondiente a esa empresa telefónica y que la única solución fue "una cinta" porque "no tienen camión disponible".

Intentaron llevar adelante un reclamo por vía telefónica pero les piden "escribir una carta y sacar fotos" que luego esos datos serían analizados.

Durante esta jornada, "no tuvimos respuestas concretas, está todo encintado y no podemos salir", agregó Luciana; y valoró: "Es una vergüenza que nos den una solución momentánea, no se pueden entrar ni sacar los autos".

"A nosotros lo que nos interesa es que se solucione porque es un desastre, no se puede vivir así y nadie se hace cargo".

La vecina del CECO 2 concluyó: "Siento mucha impotencia, no podemos esperar que pase una desgracia".