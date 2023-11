Se presentó el unipersonal “El amor es un cuento” en las Unidades de Sierra Chica

Julia Esquibel presentó su unipersonal “El amor es un cuento” en las Unidades Penitenciarias Nº 2, 27 y 38 de Sierra Chica y 17 de Urdampilleta. Una gira en contexto de encierro que tiene como objetivo sembrar y crear nuevos espectadores.

Su trabajo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro y el espectáculo llegó a más de un centenar de internos alojados en las Unidades que integran el Complejo Penitenciario Centro Zona Sur.

Se trata de un proyecto que busca generar momentos de recreación y distensión sobre el cual la protagonista comentó que “los internos agradecen y valoran este tipo de presentaciones. El teatro y, específicamente el humor, nos hace vivir momentos saludables en todo sentido y es un honor para mí poder compartir el arte con personas que no tienen la posibilidad de acceder al hecho artístico”.

Esquibel es una actriz, narradora y docente teatral que desde el año 2011 realizó diferentes talleres y espectáculos en unidades penales de la Provincia, particularmente, en enero de este año coordinó un taller de teatro en la Unidad 37 de Barker, en el marco de las Escuelas Abiertas en Verano.

Se recibió de Profesora de teatro en la Facultad de Arte de la UNCPBA y desde 2005 se desarrolló como educadora a través del arte en contextos diversos: centros de referencia barriales con teatro y murga, en escuelas estatales en sus niveles inicial, primario y secundario, también en cárceles, escuelas especiales y espacios alternativos.

En 2014, con su unipersonal de narración para adultos “El amor es un cuento” obtuvo el premio mejor actriz dentro del certamen Teatro del mundo del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA y en 2015 logró el mismo galardón con su segundo espectáculo “De casorios”, también recibió el premio a mejor actriz en el festival regional de teatro, región 5 edición 2018.

Por otra parte, de la mano del proyecto “Cuento con vos” (salvemos la fantasía) recorrió México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela y nuestro país.

“Puedo hacer esto porque hay un organismo que se llama Instituto Nacional de Teatro que en febrero abrió una convocatoria para proyectos de gira y se me ocurrió presentar esta idea que fue aprobada para recorrer Unidades Penales porque desde 2011 trabajo en ellas y es algo que me interesa. Estoy muy agradecida –continuó Esquibel- con la directora de la Escuela Primaria Nº 701, Mariel Lasso, con el personal el Servicio Penitenciario que me recibió muy cálidamente en cada dependencia que visité y con los internos por el respeto y la buena onda.

Por otra parte, la artista destacó que “la verdad que le agradezco a los cuentos que me permiten ser quien soy, hacerse cargo de uno mismo, de valorarse uno tal como es y la importancia de darse el tiempo para percibir qué es lo que quiere para compartir, siempre a alguien le va a gustar, aunque no a todo el mundo, obviamente”.

Pablo se encuentra detenido en la Unidad 2 y cursa sus estudios primarios en la Escuela Nº 701, luego de participar en la presentación de la obra comentó que para él “está bueno porque ella hace lo que le gusta, nos regala un día lindo y nos saca una sonrisa. Le agradezco por esa energía y esa onda”.

Por su parte, Mariel Lasso, Directora del establecimiento educativo dijo que “es importante que los estudiantes puedan vincularse con las emociones y expresiones artísticas, desde la escuela apoyamos estos proyectos que socializan, acercan y permiten el intercambio cultural”.

Acompañaron a la artista en cada dependencia los directivos y docentes de la escuela primaria, directivos del SPB, el Coordinador General de Educación, Cultura y Deportes del Complejo Centro Zona Sur, Profesor Alejandro Luján y los coordinadores de Educación.