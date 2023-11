Estiman que el escrutinio de mañana podría estar listo cerca de las 22:30

El Exdirector Nacional Electoral, Alejandro Tullio, estimó hoy que el resultado final del escrutinio provisorio que se realizará mañana podría conocerse cerca de las 22:30, mientras que a las 21 los datos comenzarán a conocerse con un 75% de las mesas escrutadas.

Tullio, que ejerció como Director Electoral durante casi 15 años, dijo que “seguramente a las 21 horas tendremos más del 75% escrutado y el 25% restante se relevará en una hora, máximo una hora y media”, en declaraciones a Radio Provincia.

El experto consideró que el sistema funcionó muy bien el 22 de octubre y que esta vez lo hará aún mejor debido a la menor complejidad de las boletas a escrutar: solo las de Massa y Milei. También recordó que son válidas las de la elección general.

“No hay posibilidad de fraude: ni masivo, ni no masivo. Por supuesto, como en toda actividad humana, puede existir la posibilidad de que haya un intento de modificar las cosas y hacerlas de una manera intencionadamente errónea, pero nuestro sistema es lo suficientemente sólido, tiene una cantidad de controles y garantías” para “detectar, anular y remediar cualquier intento de modificación de la voluntad popular”, dijo además Tullio respecto de las denuncias de LLA, que luego esa fuerza no ratificó en sede judicial.

En relación a la entrega de boletas sostuvo que “generalmente se reparten menos cantidad en balotaje” y aclaró que “los partidos políticos son los encargados de repartirlas y el correo lo que hace es una asistencia marginal”.

Consignó que “generalmente se reparten 50, 70 o máximo 100 boletas por mesa, eso es lo usual en cualquier elección de medio término o presidencial. Este año la autorización es de hasta 350 porque hay una mayor capacidad física disponible”. (DIB)